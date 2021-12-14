Укр

Гороскоп на 14 декабря: Скорпионам нельзя рисковать, а Девам - пренебрегать здоровьем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Гороскоп на 14 декабря 2021 год
Гороскоп на 14 декабря 2021 год

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит сфокусироваться только на самых важных делах. Сегодня представители этого знака будут эмоциональны, поэтому нужно сдерживать свои порывы в отношении близких людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды сегодня обострят интуицию самих Тельцов. Им будет проще решать вопросы любого характера в самые кратчайшие сроки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам астрологи советуют держать свои эмоции под контролем и быть осторожнее в словах. Необдуманная фраза может испортить отношения с близким человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня необходимо остерегаться неприятных им людей. Идеальный день для окончания токсичных отношений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы могут поддаться эмоциям. Людям этого знака Зодиака важно контролировать свои слова и действия, иначе есть вероятность спровоцировать большую ссору.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды и планеты сегодня находятся в гармонии. Они помогут Девам обрести уверенность. Единственное, на что стоит обратить внимание, это здоровье.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам стоит составить четкий план действий и неотступно следовать ему до конца дня. Также астрологи советуют сегодня не скупиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты рекомендуют в этот день перестраховаться и не рисковать. Слушайте, что подсказывает вам ваш внутренний голос.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для отдыха, развлечений. Могут возникнуть неприятные ситуации, но звезды советуют Стрельцам не сопротивляться им. Все решится само собой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня лучше ничего не планировать, так как планы могут сорваться. Козерогам, возможно, придется принимать спонтанные решения, которые изменят их жизнь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Любое дело сегодня Водолеям нужно будет доводить до конца. Только так они смогут стать на один шаг ближе к заветной цели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам стоит меньше общаться с неприятными людьми. Хороший день для уборки.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Дия
Украина
В "Дие" случился сбой: пользователи жалуются на пропавшие документы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дия
В "Дие" случился сбой: пользователи жалуются на пропавшие документы
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 13 декабря: увольнение Гогилашвили, новые "желтые зоны"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Пять сценариев вторжения в Украину: эксперт рассказал, какие варианты есть у Путина
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще две области покидают "красную зону"
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили