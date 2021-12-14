Гороскоп на 14 декабря: Скорпионам нельзя рисковать, а Девам - пренебрегать здоровьем

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит сфокусироваться только на самых важных делах. Сегодня представители этого знака будут эмоциональны, поэтому нужно сдерживать свои порывы в отношении близких людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды сегодня обострят интуицию самих Тельцов. Им будет проще решать вопросы любого характера в самые кратчайшие сроки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам астрологи советуют держать свои эмоции под контролем и быть осторожнее в словах. Необдуманная фраза может испортить отношения с близким человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня необходимо остерегаться неприятных им людей. Идеальный день для окончания токсичных отношений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы могут поддаться эмоциям. Людям этого знака Зодиака важно контролировать свои слова и действия, иначе есть вероятность спровоцировать большую ссору.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды и планеты сегодня находятся в гармонии. Они помогут Девам обрести уверенность. Единственное, на что стоит обратить внимание, это здоровье.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам стоит составить четкий план действий и неотступно следовать ему до конца дня. Также астрологи советуют сегодня не скупиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты рекомендуют в этот день перестраховаться и не рисковать. Слушайте, что подсказывает вам ваш внутренний голос.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для отдыха, развлечений. Могут возникнуть неприятные ситуации, но звезды советуют Стрельцам не сопротивляться им. Все решится само собой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня лучше ничего не планировать, так как планы могут сорваться. Козерогам, возможно, придется принимать спонтанные решения, которые изменят их жизнь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Любое дело сегодня Водолеям нужно будет доводить до конца. Только так они смогут стать на один шаг ближе к заветной цели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам стоит меньше общаться с неприятными людьми. Хороший день для уборки.