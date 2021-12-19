Гороскоп на 19 декабря: Рыб ждет удачный шопинг, а Козерогам придется потрудиться

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня все свое внимание нужно уделить своему партнеру. Звезды советуют разобраться во всех личных проблемах, и, что очень важно, делать это нужно самостоятельно, не слушая ничьи советы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у многих представителей знака появится тяга к переменам. Но не принимайте решений без согласования с близкими людьми и обязательно пользуйтесь подсказками интуиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Позаботьтесь о своем здоровье сегодня: займитесь спортом и обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе. Это поможет вам настроиться на новую рабочую неделю.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, вас ждут приятные перемены на личном фронте. Взаимоотношения с близкими людьми улучшатся, и семейные конфликты останутся в прошлом.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают вам очень хороший и продуктивный день. Сегодня занимайте только тем, что вы сами хотите. И даже не обращайте внимания на недовольные взгляды своих близких. Сегодня ваш день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чтобы избежать плохого настроения, обязательно выспитесь сегодня. Даже если вы проснулись очень рано, выделите часок днем и подремайте.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Желание повеселиться не будет давать вам покоя весь день. Не отказывайте себе в своих желаниях, лишь не забывайте о своем здоровье. Звезды советуют вам беречь себя и тепло одеваться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День хорош для посещения культурных мероприятий. Если в вашем городе действует какая-то выставка или идет какой-то интересный спектакль, обязательно сходите.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас ждет яркий и необычный денек. Кто-то порадуется новым романтическим отношениям, а кому-то удастся возобновить прерванную любовную связь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, сегодня вам придется забыть об отдыхе и развлечениях — небесные светила предсказали напряженный и насыщенный день. Засучивайте рукава, придется хорошенько поработать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пора активно готовиться к встрече Нового года. Звезды советуют посвятить этот день спокойным домашним делам. Организуйте небольшую уборку или переберите старые вещи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эти сутки идеальны для похода по магазинам. Сегодняшний шопинг обещает быть удачным и интересным. Поэтому если вы еще не приобрели себе наряд на Новый год, можно спокойно отправляться за новым платьем или костюмом.