Укр

Гороскоп на 19 декабря: Рыб ждет удачный шопинг, а Козерогам придется потрудиться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
535
Гороскоп на 19 декабря
Гороскоп на 19 декабря

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня все свое внимание нужно уделить своему партнеру. Звезды советуют разобраться во всех личных проблемах, и, что очень важно, делать это нужно самостоятельно, не слушая ничьи советы. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у многих представителей знака появится тяга к переменам. Но не принимайте решений без согласования с близкими людьми и обязательно пользуйтесь подсказками интуиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Позаботьтесь о своем здоровье сегодня: займитесь спортом и обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе. Это поможет вам настроиться на новую рабочую неделю. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, вас ждут приятные перемены на личном фронте. Взаимоотношения с близкими людьми улучшатся, и семейные конфликты останутся в прошлом.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают вам очень хороший и продуктивный день. Сегодня занимайте только тем, что вы сами хотите. И даже не обращайте внимания на недовольные взгляды своих близких. Сегодня ваш день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чтобы избежать плохого настроения, обязательно выспитесь сегодня. Даже если вы проснулись очень рано, выделите часок днем и подремайте. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

Желание повеселиться не будет давать вам покоя весь день. Не отказывайте себе в своих желаниях, лишь не забывайте о своем здоровье. Звезды советуют вам беречь себя и тепло одеваться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День хорош для посещения культурных мероприятий. Если в вашем городе действует какая-то выставка или идет какой-то интересный спектакль, обязательно сходите. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас ждет яркий и необычный денек. Кто-то порадуется новым романтическим отношениям, а кому-то удастся возобновить прерванную любовную связь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, сегодня вам придется забыть об отдыхе и развлечениях — небесные светила предсказали напряженный и насыщенный день. Засучивайте рукава, придется хорошенько поработать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пора активно готовиться к встрече Нового года. Звезды советуют посвятить этот день спокойным домашним делам. Организуйте небольшую уборку или переберите старые вещи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эти сутки идеальны для похода по магазинам. Сегодняшний шопинг обещает быть удачным и интересным. Поэтому если вы еще не приобрели себе наряд на Новый год, можно спокойно отправляться за новым платьем или костюмом.

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Здоровье
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Категория
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах
Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах
Дата публикации
Категория
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто (видео)
Дата публикации
Категория
День Святого Николая отмечается 19 декабря
День Святого Николая: священник рассказал, что нужно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
Армия РФ
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы