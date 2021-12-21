Гороскоп на 21 декабря: Водолеям стоит отказаться от соцсетей, а Раков ждет дополнительный доход

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Звезды советуют набраться терпения — сегодня нас ждет суетливый и проблемный день. Старайтесь не замалчивать проблемы и без колебаний обращайтесь за советом к знающим людям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня придется общаться с неприятными людьми. Старайтесь не обращать внимание на их критику и взгляды. Вечером посвятите время только себе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшние сутки подходят для любых начинаний. Но постарайтесь сократить контакты с людьми, которые боятся рисковать и импровизировать. Они только будут сбивать вас с толку, не давая добиться успеха.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня у вас появится шанс найти дополнительный источник дохода — не исключено, что новое дело окажется прибыльным и интересным. Внимательно изучайте все предложения, которые сегодня к вам поступают.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня крылатый Купидон будет на вашей стороне, поэтому ситуация на личном фронте вскоре может измениться в лучшую сторону.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вас ждет довольно тяжелый день. Постарайтесь настроиться на позитивную волну и не тревожьтесь из-за возникающих проблем. Будьте уверены, вы справитесь с любыми делами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День принесет много сюрпризов, но на них нужно "заработать". Избавьтесь от лени и постарайтесь не отходить от своих планов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, постарайтесь добросовестно выполнять работу и не ждите поддержки со стороны — увы, но помощников на горизонте не наблюдается.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете достичь успеха в любом деле. Но постарайтесь быть инициативнее и не думайте, что скажут люди.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний вечер посвятите общению с любимым человеком. Постарайтесь быть открытыми и искренними, общаясь с близкими — это поможет улучшить отношения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь сегодня обойтись без Интернета и проведите ден со своими друзьями вживую. Это поможет вам перезагрузиться, и вы найдете решение проблемы, которая не давала вам покоя.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня сложный, но очень интересный день. Удача будет сопутствовать представителям знака, но только тем, кто будет активным. Поэтому постарайтесь избавиться от лени и апатии.