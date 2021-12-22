Укр

Гороскоп на 22 декабря: Раки окажутся под защитой фортуны, а Водолеям стоит быть осторожнее с деньгами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Гороскоп на 22 декабря
Гороскоп на 22 декабря

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы способны очаровать любого человека из своего окружения. Так что можете смело намекать руководству о новой должности или требовать заслуженной премии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы сможете наладить отношения с коллегами и найдете среди них новых союзников. Но воздержитесь от откровенных бесед, чтобы не разрушить начинающуюся дружбу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня день открытий своих тайных талантов. Главное, не посвящайте в свои планы много людей и действуйте осторожно. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп сулит сложный и странный день. Но не спешите расстраиваться, представители вашего знака окажутся под защитой фортуны. 

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня следует скрывать свою тревожность и чаще улыбаться — позитивный настрой отпугнет любого недоброжелателя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вам придется общаться с людьми, которые вас неприятны. Сохраняйте спокойствие и делайте вид, что все в порядке — неприязнь неприязнью, а работа это работа. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы слишком много работаете. Вам пора отдохнуть. Срочно бросайте свои наиважнейшие дела и отправляйтесь в гости к старым друзьям, чтобы перезагрузиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня на вас может напасть хандра. Чтобы от нее избавиться, можно отправиться на шоппинг. Забудьте об экономии и обновите гардероб — поход по магазинам точно поднимет вам настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете достичь успеха в любом деле. Но постарайтесь быть инициативнее и не думайте, что скажут люди.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, благодаря своим оригинальным идеям, вы сможете выделиться. Поэтому не бойтесь выдвигать все свои предложения и нестандартные замечания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожнее при совершении финансовых операций — жулики и аферисты только и ждут, когда вы ошибетесь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день будет наполнен большим количеством работы. Если не можете справиться с проблемами в одиночку, обратитесь за помощью к старым друзьям — их поддержка будет довольно ощутимой.

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
Главные итоги 21 декабря
Украина
Итоги дня 21 декабря: Зеленский настаивает на переговорах с Путиным, Порошенко в Польше, украинец победил "Омикрон"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные итоги 21 декабря
Итоги дня 21 декабря: Зеленский настаивает на переговорах с Путиным, Порошенко в Польше, украинец победил "Омикрон"
Дата публикации
Категория
К финалу конкурса на руководителя дошло лишь двое кандидатов
Настоящий беспредел: срыв назначения главы САП стал топ-темой обсуждения в соцсетях
Дата публикации
Категория
Чиновники надеются, что запрет пакетов поможет экологии
Миллиарды за пакеты: сколько денег украинцы потратят на упаковку продуктов в магазинах
Дата публикации
Категория
В 2022 году в Украине намечаются пять этапов повышения пенсий
Минималка свыше 2000 гривен и 12 повышений: что ожидает украинских пенсионеров в 2022 году
Дата публикации
Категория
Мариуполь уже испытал вражеские обстрелы и стал проукраинским
"Мы считаем, что Россия уже наступила": как живет Мариуполь под угрозой вторжения войск РФ