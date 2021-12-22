Гороскоп на 22 декабря: Раки окажутся под защитой фортуны, а Водолеям стоит быть осторожнее с деньгами

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы способны очаровать любого человека из своего окружения. Так что можете смело намекать руководству о новой должности или требовать заслуженной премии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы сможете наладить отношения с коллегами и найдете среди них новых союзников. Но воздержитесь от откровенных бесед, чтобы не разрушить начинающуюся дружбу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня день открытий своих тайных талантов. Главное, не посвящайте в свои планы много людей и действуйте осторожно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп сулит сложный и странный день. Но не спешите расстраиваться, представители вашего знака окажутся под защитой фортуны.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня следует скрывать свою тревожность и чаще улыбаться — позитивный настрой отпугнет любого недоброжелателя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вам придется общаться с людьми, которые вас неприятны. Сохраняйте спокойствие и делайте вид, что все в порядке — неприязнь неприязнью, а работа это работа.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы слишком много работаете. Вам пора отдохнуть. Срочно бросайте свои наиважнейшие дела и отправляйтесь в гости к старым друзьям, чтобы перезагрузиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня на вас может напасть хандра. Чтобы от нее избавиться, можно отправиться на шоппинг. Забудьте об экономии и обновите гардероб — поход по магазинам точно поднимет вам настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете достичь успеха в любом деле. Но постарайтесь быть инициативнее и не думайте, что скажут люди.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, благодаря своим оригинальным идеям, вы сможете выделиться. Поэтому не бойтесь выдвигать все свои предложения и нестандартные замечания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожнее при совершении финансовых операций — жулики и аферисты только и ждут, когда вы ошибетесь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день будет наполнен большим количеством работы. Если не можете справиться с проблемами в одиночку, обратитесь за помощью к старым друзьям — их поддержка будет довольно ощутимой.