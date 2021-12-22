Укр

Три знака Зодиака смогут сказочно разбогатеть в 2022 году, но есть одно условие

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Гороскоп на 2022-й год для Овнов, Скорпионов и Козерогов Новость обновлена 22 декабря 2021, 11:18
Гороскоп на 2022-й год для Овнов, Скорпионов и Козерогов

Неудачно сказанное слово иногда может испортить отношения с окружающими

Финансовый успех зависит не только от того, что вы делаете и где работаете, но и от знака Зодиака, под которым вы родились. Так, некоторым представителям зодиакального круга звезды пророчат успех в связанных с деньгами делах при минимальных усилиях в 2022 году. Другим же следуют знать некоторые правила, которые помогут стать богаче. Например, держать язык за зубами.

О том, кому не следует болтать лишнего в 2022 году, пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овнам на протяжении всего 2022 года стоит помнить, что слово – не воробей, и одна неудачная фраза может испортить всю жизнь. Необдуманное высказывание способно оказать негативное влияние на репутацию, а также поставить под вопрос успех в делах. В 2022 году Овнам лучше избегать критических высказываний в чей-либо адрес и коллективных обсуждений важных вопросов.

Скорпион

Главный враг для Скорпиона в 2022 году – это язык. В год Черного Водяного Тигра сСкорпионы будут отличаться импульсивностью и эмоциональностью, что может испортить их отношения с окружающими. Резкость и безаппеляционность представителей этого знака Зодиака сыграет против них. Если же Скорпионы будут вовремя закрывать рот, то успех будет на их стороне. Как и Овнам, Скорпионам стоит избегать критических высказываний и выяснения отношений

Козерог

Для того, чтобы 2022 год стал успешным для карьеры Козерогов, представителям этого знака нужно полностью отключить эмоции, а когда они все же проявляются – направлять их в нужное русло. Чтобы 2022 год стал успешным в сфере финансов, Козерогам стоит избегать коллективного обсуждения важных проектов и отказаться от сложных переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака чаще всего разбрасываются ложными обещаниями.

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