Новолуние 2 января: какие сюрпризы молодая Луна готовит для разных знаков зодиака
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Новолуние — всегда особенный период, который открывает новые возможности
Первое новолуние года приходится на 2 января, когда Луна будет в Козероге. Это время побуждает нас создавать фундамент для новых достижений в 2022 году. Новолуние открывает шестимесячный цикл возможностей. Если вы еще не поставили перед собой цели на новый год, то второй день года – идеальное время для этого.
Об этом пишет astrology.com.
Овен
Овнам в новолуние в Козероге стоит ставить цели по расширению своей карьеры за счет новых достижений. Меркурий в Водолее может помочь вам мыслить нестандартно, воплощая мечты в жизнь.
Телец
Старайтесь думать о том, чего вам хотелось бы достичь. Сейчас удачное время для новых начинаний, ведь лунный свет – это только начало нового путешествия.
Близнецы
Отнеситесь серьезно к своим связям и активам в новолуние в Козероге. Возможно, пришло время стать ближе с родными.
Рак
Новый год, новолуние, новые возможности в любви? Лунная энергия открывает новую главу партнерских отношений, романтических и профессиональных для Раков.
Лев
Новолуние заставляет Львов подумать о том, чего вы можете достичь в работе, как вы строите свой день и свои здоровые привычки. Сейчас идеальное время, чтобы меняться в лучшую сторону.
Дева
Новолуние в Козероге – это ваш стимул расставить приоритеты в отношениях, удовольствии и творчестве в 2022 году. Максимально используйте первые шесть месяцев года.
Весы
Возможно, в новолуние пришло время пересмотреть, что значат для вас дом и семья.
Скорпион
Пришло время улучшить ваши навыки активного слушания и таланты. В период новолуния у вас могут возникнуть сложности в общении с окружающими, поэтому стоит больше обращать внимание на то, что вы говорите другим людям.
Стрелец
Стрельцам в новолуние стоит уделить больше внимания финансовым вопросам. Продуктивная Луна вдохновит вас на то, чтобы разумно распоряжаться деньгами.
Козерог
Новолуние находится в вашем знаке, что дает вам шестимесячную возможность обновить свою личность и внешность.
Водолей
Водолеям стоит быть более ответственными в начале года. Новолуние в Козероге подсознательно побуждает вас быть более практичными.
Рыбы
В период новолуния Рыбы могут обзавестись новыми полезными знакомствами. А мечты в течение следующих шести месяцев станут реальностью.
Ранее "Телеграф" писал о том, для каких знаков Зодиака первое новолуние года принесет удачу.
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