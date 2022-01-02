Новолуние 2 января: какие сюрпризы молодая Луна готовит для разных знаков зодиака

Новолуние — всегда особенный период, который открывает новые возможности

Первое новолуние года приходится на 2 января, когда Луна будет в Козероге. Это время побуждает нас создавать фундамент для новых достижений в 2022 году. Новолуние открывает шестимесячный цикл возможностей. Если вы еще не поставили перед собой цели на новый год, то второй день года – идеальное время для этого.

Об этом пишет astrology.com.

Овен

Овнам в новолуние в Козероге стоит ставить цели по расширению своей карьеры за счет новых достижений. Меркурий в Водолее может помочь вам мыслить нестандартно, воплощая мечты в жизнь.

Телец

Старайтесь думать о том, чего вам хотелось бы достичь. Сейчас удачное время для новых начинаний, ведь лунный свет – это только начало нового путешествия.

Близнецы

Отнеситесь серьезно к своим связям и активам в новолуние в Козероге. Возможно, пришло время стать ближе с родными.

Рак

Новый год, новолуние, новые возможности в любви? Лунная энергия открывает новую главу партнерских отношений, романтических и профессиональных для Раков.

Лев

Новолуние заставляет Львов подумать о том, чего вы можете достичь в работе, как вы строите свой день и свои здоровые привычки. Сейчас идеальное время, чтобы меняться в лучшую сторону.

Дева

Новолуние в Козероге – это ваш стимул расставить приоритеты в отношениях, удовольствии и творчестве в 2022 году. Максимально используйте первые шесть месяцев года.

Весы

Возможно, в новолуние пришло время пересмотреть, что значат для вас дом и семья.

Скорпион

Пришло время улучшить ваши навыки активного слушания и таланты. В период новолуния у вас могут возникнуть сложности в общении с окружающими, поэтому стоит больше обращать внимание на то, что вы говорите другим людям.

Стрелец

Стрельцам в новолуние стоит уделить больше внимания финансовым вопросам. Продуктивная Луна вдохновит вас на то, чтобы разумно распоряжаться деньгами.

Козерог

Новолуние находится в вашем знаке, что дает вам шестимесячную возможность обновить свою личность и внешность.

Водолей

Водолеям стоит быть более ответственными в начале года. Новолуние в Козероге подсознательно побуждает вас быть более практичными.

Рыбы

В период новолуния Рыбы могут обзавестись новыми полезными знакомствами. А мечты в течение следующих шести месяцев станут реальностью.

Ранее "Телеграф" писал о том, для каких знаков Зодиака первое новолуние года принесет удачу.