Полнолуние на Крещенский сочельник 18 января: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день нельзя употреблять алкоголь и провоцировать конфликты

Полнолуние всегда ведет за собой эмоциональное столкновения и риск попасть в неприятную ситуацию. Первая полная Луна в 2022 году произойдет 18 января, как раз в день церковного праздника Крещенского сочельника, канун Крещения Господня.

Согласно прогнозу астролога Елены astrologia_horarnaya в Инстаграме, в этот день возникают риски аварий, поражения током, инсультов, возможны поломки средств связи: телефонов и компьютеров. Также в такие дни есть опасность на дорогах, поэтому следует быть максимально внимательными как за рулем, так и на дорогах. Стоит также избегать ссор и выяснений, иначе риски резких необдуманных разрывов отношений будут очень большими.

Полнолуние даёт сверхчувствительность к алкоголю, часто повышается аппетит и тревожит бессонница, беспокоят отеки. Как правило, перечисленное беспокоит за день до, в само Полнолуние и на следующий день.

Что нельзя делать в Полнолуние 18 января — запреты

Нет новым начинаниям

Нет хирургическим вмешательствам

Не стоит употреблять алкоголь

Переносим косметологические манипуляции

Не выясняем отношений

Не проявляем и не провоцируем агрессию

Избегаем скопления людей

Что можно делать в Полнолуние 18 января

Единственным плюсом Полнолуния является то, что оно происходит практически в день Крещения, и мощный христианский эгрегор нивелирует многие острые углы этого аварийного Полнолуния. В этот период можно избавляться от ненужных вещей и отказываться от вредных привычек.

Напомним, что с 14 января по 4 февраля длится период ретроградного Меркурия. Что категорически запрещено делать в это время — читайте в нашем предыдущем материале.