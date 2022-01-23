Укр

Гороскоп на 23 января: Девам нужно доводить все дела до конца, а Львам - быть осторожными с незнакомцами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Гороскоп на 23 января 2022 год
Гороскоп на 23 января 2022 год

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно быть рациональными. Во всем необходима умеренность — это касается всех сфер жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для уборки как дома, так и на рабочем месте. Эксперты рекомендуют не вставлять палки в колеса другим людям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Поддержка звезд в любовных вопросах Близнецам сегодня гарантирована. Также день подходит для шопинга.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит быть аккуратнее в словах и действиях. Тактичность — сегодняшняя черта Раков.

Лев (23 июля — 23 августа)

Наступает очень удачное время для укрепления семейных уз. Львам нужно стараться быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представителям этого знака Зодиака нужно доводить все дела до конца и не откланяться от принятого ранее курса, чтобы не утрать лидирующие позиции.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Восстановить утраченное будет практически невозможно, поэтому взвесьте все "за" и "против" когда надумаете менять свою жизнь кардинально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно быть осторожными с электронными приборами. Также эксперты рекомендуют не делиться своими планами с окружающими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это благоприятный день для шопинга, разрешения финансовых дел. Во второй половине дня может случиться что-то, не входящее в планы — не бойтесь, это только к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты сегодня находятся в гармонии. Козерогам будет легче разрешать проблемы и избегать других неурядиц.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Очень насыщенный день. Старайтесь не брать на себя слишком много, чтобы в погоне за возможностями не упустить их все.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для покупок, обновления гардероба и интерьера. Сегодня Рыбам стоит повременить с любовной сферой.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, веселые анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Кай-Ахим Шенбах
Новости Европы
Немецкий адмирал уже понес наказание за "потерянный для Украины Крым": подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кай-Ахим Шенбах
Немецкий адмирал уже понес наказание за "потерянный для Украины Крым": подробности
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
Занесло на заснеженной дороге: на выезде из Киева произошло серьезное ДТП (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Андрей Ермак в Запорожье
В компании с Зеленским заметили "двойника" Ермака
Дата публикации
Категория
Синоптики сообщили, какой будет погода на неделе
Мороз до -18: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего в конце месяца
Дата публикации
Категория
Харьков остается лакомым кусочком для Кремля
Почему Харьков? Россияне не отказались сделать "ХНР" — эксперт