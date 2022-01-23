Гороскоп на 23 января: Девам нужно доводить все дела до конца, а Львам - быть осторожными с незнакомцами

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно быть рациональными. Во всем необходима умеренность — это касается всех сфер жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для уборки как дома, так и на рабочем месте. Эксперты рекомендуют не вставлять палки в колеса другим людям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Поддержка звезд в любовных вопросах Близнецам сегодня гарантирована. Также день подходит для шопинга.

Читайте также: Категория Lifestyle Три знака Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве Эти знаки не умеют решать конфликты в отношениях и являются слишком ветреными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит быть аккуратнее в словах и действиях. Тактичность — сегодняшняя черта Раков.

Лев (23 июля — 23 августа)

Наступает очень удачное время для укрепления семейных уз. Львам нужно стараться быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представителям этого знака Зодиака нужно доводить все дела до конца и не откланяться от принятого ранее курса, чтобы не утрать лидирующие позиции.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Восстановить утраченное будет практически невозможно, поэтому взвесьте все "за" и "против" когда надумаете менять свою жизнь кардинально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно быть осторожными с электронными приборами. Также эксперты рекомендуют не делиться своими планами с окружающими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это благоприятный день для шопинга, разрешения финансовых дел. Во второй половине дня может случиться что-то, не входящее в планы — не бойтесь, это только к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты сегодня находятся в гармонии. Козерогам будет легче разрешать проблемы и избегать других неурядиц.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Очень насыщенный день. Старайтесь не брать на себя слишком много, чтобы в погоне за возможностями не упустить их все.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для покупок, обновления гардероба и интерьера. Сегодня Рыбам стоит повременить с любовной сферой.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, веселые анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!