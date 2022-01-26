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Гороскоп на 26 января: Овнам стоит держать эмоции под контролем, а Скорпионам - побыть рядом с семьей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 26 января
Гороскоп на 26 января

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь сегодня держать эмоции под контролем и не поддавайтесь на провокации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам следует держать себя в строгих рамках. Это будет касаться всего – здоровья, денег и личных отношений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецов ждет достаточно суетливый день, но если вы сосредоточитесь на важных рабочих делах, то вы сможете быстро со всем справиться. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эти сутки подходят для работы по хозяйству. Сегодня вы получите удовольствие от домашних хлопот и перестанете нервничать из-за бытовых неурядиц.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вас ждет хороший и продуктивный день. Вечер — идеально для отдыха наедине с собой. Релаксация вам не навредит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня не стоит обращать внимание на завистливые взгляды и разговоры за вашей спиной на работе. Продолжайте заниматься своими делами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вас ждет много важных дел и мероприятий, так что действовать по плану не получится. Не переживайте и "плывите по течению". Звезды гарантируют вам успех.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды советуют вам провести этот день в тихой и спокойной обстановке. Побудьте сегодня рядом с семьей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Воздержитесь сегодня от физических нагрузок, ведь это может подорвать ваше здоровье. Обязательно лягте сегодня спать пораньше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас появится возможность воплотить в жизнь свои давние мечты и планы. Однако звезды настаивают, чтобы путь к их свершению вы прошли в одиночку, чтобы не привлечь внимания конкурентов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь сегодня не игнорировать просьбы начальства, чтобы не попасть в немилость шефа. А вот вечером звезды "разрешают" вам хорошенько расслабиться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будьте аккуратны при решении личных проблем — на романтическом небосклоне появились хмурые тучи. Уделите время любимой половинке и попробуйте разнообразить семейную жизнь.

Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, смешными анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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