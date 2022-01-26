Гороскоп на 26 января: Овнам стоит держать эмоции под контролем, а Скорпионам - побыть рядом с семьей
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Астрологический прогноз на эту среду
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Старайтесь сегодня держать эмоции под контролем и не поддавайтесь на провокации.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня Тельцам следует держать себя в строгих рамках. Это будет касаться всего – здоровья, денег и личных отношений.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня Близнецов ждет достаточно суетливый день, но если вы сосредоточитесь на важных рабочих делах, то вы сможете быстро со всем справиться. Не стесняйтесь обращаться за помощью.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эти сутки подходят для работы по хозяйству. Сегодня вы получите удовольствие от домашних хлопот и перестанете нервничать из-за бытовых неурядиц.
Лев (23 июля — 23 августа)
Вас ждет хороший и продуктивный день. Вечер — идеально для отдыха наедине с собой. Релаксация вам не навредит.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня не стоит обращать внимание на завистливые взгляды и разговоры за вашей спиной на работе. Продолжайте заниматься своими делами.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня вас ждет много важных дел и мероприятий, так что действовать по плану не получится. Не переживайте и "плывите по течению". Звезды гарантируют вам успех.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Звезды советуют вам провести этот день в тихой и спокойной обстановке. Побудьте сегодня рядом с семьей.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Воздержитесь сегодня от физических нагрузок, ведь это может подорвать ваше здоровье. Обязательно лягте сегодня спать пораньше.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня у вас появится возможность воплотить в жизнь свои давние мечты и планы. Однако звезды настаивают, чтобы путь к их свершению вы прошли в одиночку, чтобы не привлечь внимания конкурентов.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Постарайтесь сегодня не игнорировать просьбы начальства, чтобы не попасть в немилость шефа. А вот вечером звезды "разрешают" вам хорошенько расслабиться.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Будьте аккуратны при решении личных проблем — на романтическом небосклоне появились хмурые тучи. Уделите время любимой половинке и попробуйте разнообразить семейную жизнь.
Напомним, что новый год с 1 февраля будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кого из знаков восточного гороскопа ждут препятствия в 2022-м — смотрите в нашем материале.
Добавим, что бы вам не сулили звезды и планеты, смешными анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
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