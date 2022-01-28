Гороскоп на 28 января: Девам стоит заняться жилищными вопросами, а Стрельцам - быть внимательными к деньгам

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит внимательнее относиться ко вторым половинкам. Благоприятный день для покупок.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам будет полезно сменить обстановку. Звезды не рекомендуют людям этого знака сидеть в четырех стенах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хорошей идеей будет обзавестись новым хобби. День подходит для решения сложных вопросов.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно быть аккуратнее со словами. Помните, что слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам предстоит неожиданная встреча, способная изменить жизнь к лучшему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день для ремонта. Все дела с недвижимостью сегодня будут удачными.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в гармонии, поэтому Весам не стоит переживать даже по малейшему поводу. Однако лениться сегодня нельзя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в такой день необходимо будет воспользоваться собственной интуицией. Внутренний голос подскажет, как достичь наилучших результатов во всех сферах жизни.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нельзя упускать любые мелочи. Будьте внимательны к деньгам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот день стоит быть пунктуальными как никогда. Работа потребует от вас большой ответственности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Только самые терпеливые представители этого знака Зодиака смогут побороть неуверенность в завтрашнем дне. С близкими людьми стоит быть на позитиве.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Людям данного зодиакального знака нужно избегать любых сплетен. Счастливые возможности будут подстерегать Рыб сегодня везде.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому подфартит в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили ночные светила, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!