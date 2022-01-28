Гороскоп на 28 января: Девам стоит заняться жилищными вопросами, а Стрельцам - быть внимательными к деньгам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5
Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам стоит внимательнее относиться ко вторым половинкам. Благоприятный день для покупок.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня Тельцам будет полезно сменить обстановку. Звезды не рекомендуют людям этого знака сидеть в четырех стенах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хорошей идеей будет обзавестись новым хобби. День подходит для решения сложных вопросов.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам нужно быть аккуратнее со словами. Помните, что слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам предстоит неожиданная встреча, способная изменить жизнь к лучшему.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Хороший день для ремонта. Все дела с недвижимостью сегодня будут удачными.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ночные светила в гармонии, поэтому Весам не стоит переживать даже по малейшему поводу. Однако лениться сегодня нельзя.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам в такой день необходимо будет воспользоваться собственной интуицией. Внутренний голос подскажет, как достичь наилучших результатов во всех сферах жизни.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам нельзя упускать любые мелочи. Будьте внимательны к деньгам.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам в этот день стоит быть пунктуальными как никогда. Работа потребует от вас большой ответственности.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Только самые терпеливые представители этого знака Зодиака смогут побороть неуверенность в завтрашнем дне. С близкими людьми стоит быть на позитиве.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Людям данного зодиакального знака нужно избегать любых сплетен. Счастливые возможности будут подстерегать Рыб сегодня везде.
Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому подфартит в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
Добавим, что бы вам не сулили ночные светила, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-