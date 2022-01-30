Гороскоп на 30 января: Тельцов ожидает приятная встреча, а Водолеев - перемены к лучшему

Астрологи советуют сохранять спокойствие и не начинать новых дел

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня нужно следить за своими словами и действиями, чтобы не испортить отношения с близкими людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов ожидает приятная встреча в самом неожиданном месте. Будьте добрыми с остальными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте неприятных вам людей. День подходит для монотонной работы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пришло время подумать о собственных интересах. С людьми стоит быть тактичнее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам не стоит браться за новые проекты. Хороший день, чтобы закрыть старые вопросы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День гармонии и равновесия. Девам необходимо научиться отделять работу и личную жизнь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня важно быть искренними. Постарайтесь не давать пустых обещаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Уделите время своей второй половинке, друзьям. Избегайте конфликтных моментов с родственниками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня должны начинать любые дела на позитивной ноте. В противном случае результаты труда принесут одни хлопоты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Только спокойствие поможет Козерогам избежать множества непростых и курьезных ситуаций.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для новых знакомств, приятного общения. Это воскресенье обещает перемены к лучшему.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты устроят проверку на прочность, что откроет вам ваши слабые стороны. Однако расценивать это нужно как возможность стать лучше.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Что на этот год сулят звезды всем знакам Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале. Но, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!