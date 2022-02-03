Гороскоп на 3 февраля: Весам стоит заняться самообразованием, а Водолеям можно искать новую работу
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овнов ждет насыщенный от информации день. Но она будет больше позитивного характера, поэтому не расстраивайтесь.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня нужно контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с окружающими людьми. Тем более, сегодня вам придется много общаться.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам не желательно браться за что-то новое, пока не закончены старые проекты. Не запускайте работу, чтобы не было проблем с начальством.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам нужно внимательно отнестись к здоровью и не затягивать с визитом к врачу. Болезнь сама не пройдет, нужно лечение и обследование.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы, этот день отлично подходит для налаживания деловых связей. Вы станете очень убедительными и сможете заинтересовать любого человека.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня у вас появится шанс заручиться поддержкой влиятельных людей. Но для этого придется продемонстрировать таланты.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодняшние сутки подходят для работы над собой. Поухаживайте за внешностью, займитесь самообразованием или примите участие в каком-нибудь оздоровительном мероприятии.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня вы сможете реализовать самые смелые планы. Но звезды советуют быть осторожнее — некоторые люди нервничают, наблюдая за вашими успехами и победами.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцу понадобится психологическая перезагрузка. Решить это можно несколькими путями – заняться йогой, пройтись по закоулкам памяти, пойти в спортзал или банально отдохнуть.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогов сегодня ждет достаточно плодотворный день. Удастся выполнить огромный объем работы, и даже получить премию.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеи, день хорош для поиска новой работы. Но не рассказывайте о своих карьерных планах и действуйте аккуратно — написать заявление об увольнении можно и в другой день.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды сулят хороший день, но советуют избегать стрессовых ситуаций. Держитесь подальше от агрессивных и скандальных людей и не поддавайтесь на провокации.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года мир находится под покровительством Черного Водяного Тигра. Какие трудности сулят звезды и планеты 4 знакам Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
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