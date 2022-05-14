Топ-3 знака Зодиака, которые врут чаще всех

Эти знаки Зодиака склонны к вранью и по мелочах, и в более крупных размерах.

Иногда маленький обман может пойти на благо, однако увлекаться этим явно не стоит. Увы, но так не скажешь про эти три знака Зодиака. Астрологи выделили троих представителей зодиакального круга, которые попадаются на вранье чаще всех.

Об этом пишет dailyhoro.ru.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака обладают способностью "играть" эмоциями других людей, чтобы достичь своих целей. Они спокойно и без угрызений совести пойдут на обман, если это будет им выгодно. Однако есть исключение: от своих родных этот знак правду не скрывают.

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Весы

Весы — это очень коварный знак, который готов пойти на все, чтобы достичь поставленной цел. Они не то чтобы просто немного приврут о своих достоинствах, они даже могут оболгать своего конкурента. Поэтому при общении и этим знаком, следует быть осторожнее и не терять бдительность.

Водолеи

Представителям этого знака также свойственно лукавство. Именно среди Водолеев больше всего предателей и изменщиков. Общаясь с ними будьте предельно внимательными, и при возможности желательно полученную от них информацию проверять.

Ранее астрологи рассказали, мужчин каких знаков Зодиака женить на себе не составит особых трудностей.