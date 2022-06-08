Гороскоп на 8 июня: Весам нельзя рассказывать о своих планах, а Стрельцам - бояться проигрыша
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Эта среда подходит для монотонной работы и отдыха в родных стенах
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня можно строить планы на будущее. Хороший день для общения, помощи окружающим людям.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День лучше провести за монотонной рутинной работой. Будьте внимательны к мелким деталям.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Удачен день для людей творческих профессий. Звезды улучшат вашу память и любознательность. Добавим, что Близнецы в июне 2022 года станут самыми успешными людьми на планете Земля.
Рак (22 июня — 22 июля)
Остерегайтесь завистников и врагов. Возможны судьбоносная встреча. Старайтесь не давать пустых обещаний.
Лев (23 июля — 23 августа)
Идеальный день для воплощения желаний в жизнь. Также сегодня можно заняться духовными практиками. Кстати, Львам в июне удастся сохранить сбережения, и даже увеличить их.
Дева (24 августа — 23 сентября)
В такие дни лучше не перенапрягаться, больше отдыхать. Иначе есть риск нанести серьезный ущерб здоровью.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня желательно слушать свой внутренний голос. Ждите знаки от Вселенной. О планах никому не рассказывайте.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Удачный день для Скорпионов. Фортуна будет улыбаться вам на протяжении всего дня: будет везти как на работе, так и на любовном фронте.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Возможны конфликты с окружающими и близкими людьми. Стрельцам стоит сегодня показывать свою активную позицию, не бояться проигрыша. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил удивительный подарок в виде романтической встречи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Благоприятен домашний быт и привычная рутина. Вторую половину дня астрологи рекомендуют провести в домашней обстановке с близкими людьми.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Астрологи советуют бросить все силы на какое-то одно направление деятельности. Не растрачивайте свою жизненную энергию на второстепенные вещи.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День подходит для покупок, шопинга. Прислушайтесь сегодня к интуиции, особенно в плане любви.