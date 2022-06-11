Гороскоп на 11 июня: Козерогам стоит научиться сопереживать, а Весам нельзя рассказывать о своих планах
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Эта суббота подходит для получения новых знаний и помощи нуждающимся
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Избегайте общения с негативными личностями. Старайтесь не зацикливаться на неприятностях.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Проявляйте больше отзывчивости. Стоит сегодня делиться своими эмоциями с окружающими. Будьте открыты.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Звезды будут сегодня на стороне амбициозных Близнецов. Опрометчивых действий в эту субботу лучше избегать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хороший день для обучения, получения новых знаний. Следует избегать любовных треугольников. Кстати, Раков ждет выгодное предложение по работе этим летом.
Лев (23 июля — 23 августа)
Избегайте слухов, особенно о себе. Берегите свое время, ведь это самый важный жизненный ресурс. День подходит для шопинга.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Ночные светила дадут подсказку, которая поможет улучшить жизнь. Постарайтесь сегодня грамотно распределять свои силы.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Астрологи советуют слушать интуицию. Также не желательно рассказывать кому-то о своих планах.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Малейшая халатность сегодня может привести к фиаско. Экономьте свои деньги и здраво оценивайте свои возможности. Добавим, что этим летом Скорпионы будут одерживать одну победу за другой.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам запрещено сегодня рисковать и браться за сложные задачи. Избегайте зависти, обид и ревности.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Научитесь сопереживать. Этот день лучше посвятить помощи окружающим. Ранее астрологи рассказали, что звезды подготовили Козерогам особые сюрпризы этим летом.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Следите за своими словами. Необдуманные действия подпортят отношения с друзьями и родными. Проявите сегодня больше тактичности с окружающими.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Старайтесь сегодня принимать людей такими, какие они есть. Забудьте все плохое.