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Гороскоп на 11 июня: Козерогам стоит научиться сопереживать, а Весам нельзя рассказывать о своих планах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 11 июня 2022 года
Гороскоп на 11 июня 2022 года

Эта суббота подходит для получения новых знаний и помощи нуждающимся

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Избегайте общения с негативными личностями. Старайтесь не зацикливаться на неприятностях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявляйте больше отзывчивости. Стоит сегодня делиться своими эмоциями с окружающими. Будьте открыты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды будут сегодня на стороне амбициозных Близнецов. Опрометчивых действий в эту субботу лучше избегать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для обучения, получения новых знаний. Следует избегать любовных треугольников. Кстати, Раков ждет выгодное предложение по работе этим летом.

Лев (23 июля — 23 августа)

Избегайте слухов, особенно о себе. Берегите свое время, ведь это самый важный жизненный ресурс. День подходит для шопинга.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила дадут подсказку, которая поможет улучшить жизнь. Постарайтесь сегодня грамотно распределять свои силы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют слушать интуицию. Также не желательно рассказывать кому-то о своих планах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Малейшая халатность сегодня может привести к фиаско. Экономьте свои деньги и здраво оценивайте свои возможности. Добавим, что этим летом Скорпионы будут одерживать одну победу за другой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам запрещено сегодня рисковать и браться за сложные задачи. Избегайте зависти, обид и ревности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Научитесь сопереживать. Этот день лучше посвятить помощи окружающим. Ранее астрологи рассказали, что звезды подготовили Козерогам особые сюрпризы этим летом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Следите за своими словами. Необдуманные действия подпортят отношения с друзьями и родными. Проявите сегодня больше тактичности с окружающими.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь сегодня принимать людей такими, какие они есть. Забудьте все плохое.

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#Знаки Зодиака #Астрология #Ежедневный гороскоп