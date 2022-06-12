Гороскоп на 12 июня: Ракам нельзя лезть на рожон, а Козерогам - ввязываться в споры

В этот день нельзя конфликтовать и отвлекаться на второстепенные вещи

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Все дела сегодня лучше распланировать. Нельзя отвлекаться на посторонние вещи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам, прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это может отразиться на окружающих. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для отдыха с любимыми людьми. Одиноким Близнецам стоит попытать свое счастье в социальных сетях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам нельзя лезть на рожон. Опрометчивость приведет к большим проблемам.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам нужно идти на компромиссы. Старайтесь ни с кем в это воскресенье не конфликтовать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Перемены Девам сегодня не сулят ничего позитивного. Делайте все согласно своему расписанию и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Перегружаться сегодня запрещено. Весы могут получить выгодное предложение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будет везти людям, чья работа связана с гуманитарной деятельностью. Ожидается прилив творчества и вдохновения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня не придется искать повода для применения своей энергии. Удача поможет преуспеть в жизни. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил подарок в виде романтической встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте горячих споров, интриг. Лучше сосредоточьтесь на своих делах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям стоит обновить гардероб, выбрав что-то яркое. Таким способом одинокие Водолеи смогут успешно привлечь внимание противоположного пола.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Избегайте эгоистичных людей. Можно нарваться на большой скандал, если не будете следить за своими словами.