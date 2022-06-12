Гороскоп на 12 июня: Ракам нельзя лезть на рожон, а Козерогам - ввязываться в споры
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В этот день нельзя конфликтовать и отвлекаться на второстепенные вещи
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Все дела сегодня лучше распланировать. Нельзя отвлекаться на посторонние вещи.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня Тельцам, прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это может отразиться на окружающих. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День подходит для отдыха с любимыми людьми. Одиноким Близнецам стоит попытать свое счастье в социальных сетях.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня Ракам нельзя лезть на рожон. Опрометчивость приведет к большим проблемам.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня Львам нужно идти на компромиссы. Старайтесь ни с кем в это воскресенье не конфликтовать.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Перемены Девам сегодня не сулят ничего позитивного. Делайте все согласно своему расписанию и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Перегружаться сегодня запрещено. Весы могут получить выгодное предложение.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Будет везти людям, чья работа связана с гуманитарной деятельностью. Ожидается прилив творчества и вдохновения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня не придется искать повода для применения своей энергии. Удача поможет преуспеть в жизни. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил подарок в виде романтической встречи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Избегайте горячих споров, интриг. Лучше сосредоточьтесь на своих делах.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям стоит обновить гардероб, выбрав что-то яркое. Таким способом одинокие Водолеи смогут успешно привлечь внимание противоположного пола.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Избегайте эгоистичных людей. Можно нарваться на большой скандал, если не будете следить за своими словами.