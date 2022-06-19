Гороскоп на 19 июня: Овнам нельзя тратить деньги, а Львам - проявлять инициативу

Благоприятный день для мечтаний и поисков второй половинки

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Избегайте критики в адрес близких людей. Астрологи не рекомендуют тратить деньги в этот день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для мечтаний, просмотра мотивирующих фильмов, прослушивания вдохновляющей музыки. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день. Сегодня можно посвятить время романтике — в этом деле лучше полагаться на голос сердца, а не здравого смысла. Напомним, что июль поможет раскрыть ваш творческий потенциал и реализовать новые задумки.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для генеральной уборки, ремонта, перестановки мебели.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит сегодня экспериментировать. Инициативным Львам стоит немного унять свой пыл и действовать осторожно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не исключено, что сегодня Девам, которые сейчас находятся без пары, встретится человек, с которым предстоит прожить всю жизнь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Идеальный день для романтического отдыха. Будет больше шансов, если попробовать поискать любовь на просторах интернета.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Нельзя Скорпионам сегодня пасовать перед трудностями. Будьте готовы к тому, что звезды проверят вас на прочность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день для энергичных Стрельцов. Смелых ждет успех и удача.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов будет множество новых идей. Вечером стоит отойти от дел и отдохнуть. Ранее астрологи рассказали, что в конце июня Козероги наконец смогут отложить все свои "важные" дела и отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Повезет сегодня креативным Водолеям. День подходит для примирения с друзьями и родственниками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют Рыбам сделать анализ последних дней и найти недоработки. Это поможет вам продвинуться вперед.