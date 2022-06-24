Гороскоп на 24 июня: Скорпионам нельзя бездельничать, а Весам - искать смысл в происходящем

Идеальный день для духовных практик и решений старых проблем

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь сегодня закрепить новые полезные привычки. Хороший день для обучений, получений новых знаний.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам можно смело браться за дела, которые откладывались в прошлом. Будьте внимательны к мелочам. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День сулит успех в делах. Не стоит сегодня "распылять" свои силы на мелочи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте осторожны с принятием решений, иначе можно остаться у разбитого корыта.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня не стоит браться за все сразу. Будьте отзывчивы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для отдыха и развлечений. Благоприятный день для творческих людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не ищите скрытый смысл. Ваша жизнь сейчас — это последствиями принятых вами решений. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам не стоит торопить события и бездельничать. Постарайтесь быть сегодня щедрыми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день для духовных практик, медитации. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Интеллект и самодисциплина — ваши главные помощники в этот день. Меньше рассказывайте кому-то о своих планах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не отклоняйтесь от распорядка дня. Избегайте рисков и авантюр. Осторожность сегодня прежде всего.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Могут всплыть некоторые старые ошибки. Проблемы не решаться сами, поэтому стоит доводить начатое до конца.