Гороскоп на 24 июня: Скорпионам нельзя бездельничать, а Весам - искать смысл в происходящем
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Идеальный день для духовных практик и решений старых проблем
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь сегодня закрепить новые полезные привычки. Хороший день для обучений, получений новых знаний.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам можно смело браться за дела, которые откладывались в прошлом. Будьте внимательны к мелочам. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День сулит успех в делах. Не стоит сегодня "распылять" свои силы на мелочи.
Рак (22 июня — 22 июля)
Будьте осторожны с принятием решений, иначе можно остаться у разбитого корыта.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня не стоит браться за все сразу. Будьте отзывчивы.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День подходит для отдыха и развлечений. Благоприятный день для творческих людей.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не ищите скрытый смысл. Ваша жизнь сейчас — это последствиями принятых вами решений. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам не стоит торопить события и бездельничать. Постарайтесь быть сегодня щедрыми.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Хороший день для духовных практик, медитации. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Интеллект и самодисциплина — ваши главные помощники в этот день. Меньше рассказывайте кому-то о своих планах.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не отклоняйтесь от распорядка дня. Избегайте рисков и авантюр. Осторожность сегодня прежде всего.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Могут всплыть некоторые старые ошибки. Проблемы не решаться сами, поэтому стоит доводить начатое до конца.