Гороскоп на 26 июня: Близнецам нельзя выходить "в свет", а Львам - сидеть сложа руки

Это воскресенье идеально подходит для ленивого отдыха и общения только с самыми близкими и надежными людьми

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День начнется с благоприятной ноты. Сегодня можно сбавить обороты и немного полениться. Это идеальное время для дальних поездок, смены обстановки и начала новых дел. Полезно заняться хобби. Во второй половине дня можно сходить туда, где много незнакомцев.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для занятий спортом, физической активности. Сегодня не стоит воспринимать все чересчур буквально. Лучше экономить силы для следующего дня. Случайные события принесут мимолетное вдохновение. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Активный день. Будет слишком много дел и домашних проблем, однако хорошее самочувствие и оптимистичный настрой порадуют. Не лучший день для светских мероприятий – с кем-то ввяжитесь в конфликт. Вечером стоит полноценно отдохнуть, проведя время с близкими людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Время лениться. Это благоприятный день для общения с близкими, коллегами и друзьями. Обязательно проведите день шумно и весело. Также звезды благоволят новым знакомствам, однако из-за несовпадений интересов могут возникнуть недопонимания.

Лев (23 июля — 23 августа)

День принесет как радость, так и раздражение. Не стоит ждать от этого воскресенья многого, чтобы лишний раз не разочароваться. Сегодня не повод сидеть сложа руки. При общении будьте осторожнее – можно задеть кого-то словом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня возможны дилеммы в самых разных сферах жизни. Лучше провести день не напрягаясь ментально и физически. При трудном выборе опирайтесь на интуицию. Общайтесь в этот день поменьше, чтобы не заразили негативом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день лучше провести в комфорте и полном расслаблении. Оставьте старые проблемы и переживания, занявшись чем-то позитивным. Благоприятный день для реализации старых целей. Распорядок этого дня могут нарушить близкие люди. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня постарайтесь оставаться собой, доверять внутреннему голосу и не оставлять важных дел на завтра. Это воскресенье лучше провести подальше от людей. Только в уединении вы сможете отлично отдохнуть и расслабиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Домашние дела не дадут и шанса пообщаться, даже с близкими людьми. Если вы сегодня работаете, не забывайте про субординацию, постарайтесь не повышать голос на начальство и коллег, даже если в вашей жизни сейчас полный хаос. Вечером займитесь хобби.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Научитесь забывать обо всем плохом. Запомните, что деструктивные мысли лишают удачу и здоровье на долгое время. Лишний раз вставать с дивана сегодня не стоит. Лучше провести этот выходной в тотальном комфорте с пультом от телевизора.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Многие неурядицы решатся сами собой. На любовном фронте придется устраивать все самостоятельно. Не запрещайте себе сегодня что-либо в еде или отдыхе — отдохните на полную катушку. Вообще, будьте сегодня дома — лучше распланируйте будущую неделю.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы способны переманить на свою сторону даже врагов — скажите спасибо своему природному обаянию и дару убеждения. Еще сегодня на вашей стороне звезды и планеты. Ночные светила рекомендуют добавить уникальности во всем, с чем придется столкнуться. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.