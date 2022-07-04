Гороскоп на 4 июля: Львам придется рисковать, а Весам - избегать семейных драм

Астрологи отмечают, что в этот понедельник необходимо избегать конфликтов и слушать интуицию

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня начнут внедрять план, разработанный давно. Будьте последовательными в своих решениях, чтобы проект был выполнен на все 100%. Сохраняйте осторожность, потому что ночные светила в этот понедельник в сильном диссонансе с планетами. Вечер подходит для романтики. Добавим, что в июле жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В финансовых делах на первый план выйдет экономия. Вы избавите себя от повседневного стресса, если выбросите из своей жизни лишнее. То же касается и личной жизни. Пора прощаться с теми людьми, которые вам больше ничего предложить не могут. Вечером вы сможете найти себе хорошую компанию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Прежде чем заняться чем-нибудь новым сегодня, Близнецам необходимо проанализировать свои шансы на победу и шаги, которые хотите предпринимать. День готовит много перемен, которые могут застать врасплох. Стоит принять совет близких людей, особенно если они знают, что вы пережили за последнее время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Слушайте внутренний голос — он подскажет, какими будут главные тенденции этого понедельника. Необходимо держаться подальше от любых рисков. Выберите безопасный "маршрут" и держитесь подальше от конфликтов. Можно воспользоваться своим талисманом на удачу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Порой придется действовать решительно и в определенной степени идти на риск. Поэтому лучше браться за новые начинания и важные дела. Это хороший день, чтобы решить массу проблем, возникших за последнее время в семье. Воспользуйтесь этим шансом. Кстати, Львы считаются одними из самых жестоких знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи рекомендуют избегать поспешных решений, так как это может стать началом затяжных проблем. Могут выйти наружу детские фобии. Постарайтесь уйти от этих мыслей. Сегодня лучше больше отдыхать, думать о хорошем и заниматься привычными делами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Существует вероятность того, что родственники, переживающие жизненную драму, будут требовать внимания. Стоит помнить, что в любом конфликте следует сохранять нейтралитет. Есть смысл обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Берегите свои нервы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня появится отличная возможность обрести гармонию. Постарайтесь больше взаимодействовать с искусством. В такие дни Девы должны позабыть о таких чувствах, как зависть и гордость. Пора научиться наслаждаться не только своими успехами, но и достижениями близких людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня могут нарушить свой эмоциональный баланс из-за незначительного события. Не исключены в этот понедельник споры и скандалы в семье. Астрологи советуют обратить внимание на приятные вещи и "спрятать" свою раздражительность. Обращайте внимание на то, что вы едите — пора задуматься о своем здоровье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальное время для поисков второй половинки. Семейным Козерогам стоит посвятить день любимому человеку. Планы людей этого знака Зодиака могут поменяться несколько раз. Звезды и планеты рекомендуют защищать свои интересы в любой сфере. Вечер обещает пройти гладко.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеи рискуют не выполнить обещание, данное близкому человеку. Это может стоить вам очень дорого. В такие дни, как этот понедельник, лучше не спорить с партнерами по бизнесу и руководством. От этого зависит ваш статус и будущее на работе. Будьте добродушнее к окружающим. Отметим, что в июле Водолеи могут разочароваться в своей работе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день ночные светила могут сделать Рыб более импульсивными и агрессивными. Придется наткнуться на критику в свой адрес. В ответ постарайтесь не реагировать негативно. Тем, кто ищет настоящую любовь, может повезти, так что лучше обратить свое внимание на налаживание личной жизни.