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Гороскоп на 14 июля: не самый удачный день у Дев, а Стрельцам стоит быть сдержаннее на работе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 14 июля 2022 года
Гороскоп на 14 июля 2022 года

Сегодня каждый знак Зодиака сможет получить от жизни максимум, который только возможно.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас получится удачно справиться с поставленными перед вами задачами, если во всех своих делах вы будете прислушиваться к подсказкам интуиции и не будете действовать опрометчиво. В течение дня можно смело экспериментировать на работе. Вечер подходит для общения с друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чтобы достичь определенных положительных результатов, предстоит приложить немало усилий и, вероятно, отказаться от чего-либо. Сегодня не стоит заниматься важными документами, ограничьте свою деятельность текущими вопросами. Неожиданный звонок или разговор может поднять настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас получится решить вопросы, которые ранее были отложены в сторону. Удастся найти выход из затянувшейся спорной ситуации, разрешить назревающий конфликт. При этом следует избегать различных авантюрных мероприятий и не участвовать в сомнительных сделках. Отметим, что Близнецы — один из самых болтливых знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня не сидите без дела и постарайтесь успеть как можно больше в первой половине дня. В этот период не бойтесь делать что-то новое, экспериментировать и двигаться к цели непроторенным путем. Вечером хорошо бы отправиться с друзьями на какой-нибудь концерт, театр, в ресторан.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не самый лучший день для запоминания информации и работы с юридическими документами. Дальнюю поездку также лучше тоже отложить на потом. Вечер подходит для расслабления с приятным человеком. Однако в этот день на личном фронте могут возникать разногласия с партнером. Добавим, что Львы входят в тройку самых ленивых знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не самый удачный день, поэтому не следует ставить перед собой никаких грандиозных задач. Сейчас не время ничего никому доказывать. Нужно разобраться с делами и определиться, какие из них могут подождать. Вечером вы с удовольствием займетесь домашними делами, спортом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В течение дня лучше спокойнее реагировать на мелкие провокации со стороны окружающих и не ввязываться в споры. Ваши действия могут привести к отрицательному результату, даже если вам кажется, что все предусмотрели. Вечер подходит для активных игр с детьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня нужно верно оценить свои действия и умения. Вероятно, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Будет удачной неожиданная поездка или новости издалека. Любые недоразумения будут вас излишне нервировать и могут испортить настроение. В этот период не следует сомневаться в правильности своего выбора.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

На работе будьте сдержаннее, не стоит рассказывать всем, что вы о них думаете, устраивать разборки и доказывать свою правоту. Сегодня действуйте обстоятельно и упорно двигайтесь к намеченной цели, несмотря на кажущиеся тревоги и излишнее волнение. Вечер подходит для приятных домашних дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня будьте бдительны, действуйте предельно осторожно и не допускайте хаоса и неразберихи в делах. Любые незапланированные и необдуманные действия заставят излишне суетиться и нервничать. Будет лучше, если сегодня вы займетесь собственными проблемами и отложите в сторону решение чужих.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня не следует паниковать из-за мелочей, резко реагировать на критику или замечания в ваш адрес. День принесет новую информацию и хлопоты, предстоит разбираться с текущими делами. Однако не стоит сегодня заключать сделки, особенно с недвижимостью и в сфере услуг. Лучше отложить важные дела на другой день.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас появится шанс удачным образом изменить свою жизнь. Перед вами открываются новые возможности, удастся проявить свои таланты и заявить о себе. Особенно благоприятна будет работа в группе или с напарником. На работе остерегайтесь несдержанных обещаний. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.