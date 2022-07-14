Гороскоп на 14 июля: не самый удачный день у Дев, а Стрельцам стоит быть сдержаннее на работе

Сегодня каждый знак Зодиака сможет получить от жизни максимум, который только возможно.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас получится удачно справиться с поставленными перед вами задачами, если во всех своих делах вы будете прислушиваться к подсказкам интуиции и не будете действовать опрометчиво. В течение дня можно смело экспериментировать на работе. Вечер подходит для общения с друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чтобы достичь определенных положительных результатов, предстоит приложить немало усилий и, вероятно, отказаться от чего-либо. Сегодня не стоит заниматься важными документами, ограничьте свою деятельность текущими вопросами. Неожиданный звонок или разговор может поднять настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас получится решить вопросы, которые ранее были отложены в сторону. Удастся найти выход из затянувшейся спорной ситуации, разрешить назревающий конфликт. При этом следует избегать различных авантюрных мероприятий и не участвовать в сомнительных сделках. Отметим, что Близнецы — один из самых болтливых знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня не сидите без дела и постарайтесь успеть как можно больше в первой половине дня. В этот период не бойтесь делать что-то новое, экспериментировать и двигаться к цели непроторенным путем. Вечером хорошо бы отправиться с друзьями на какой-нибудь концерт, театр, в ресторан.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не самый лучший день для запоминания информации и работы с юридическими документами. Дальнюю поездку также лучше тоже отложить на потом. Вечер подходит для расслабления с приятным человеком. Однако в этот день на личном фронте могут возникать разногласия с партнером. Добавим, что Львы входят в тройку самых ленивых знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не самый удачный день, поэтому не следует ставить перед собой никаких грандиозных задач. Сейчас не время ничего никому доказывать. Нужно разобраться с делами и определиться, какие из них могут подождать. Вечером вы с удовольствием займетесь домашними делами, спортом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В течение дня лучше спокойнее реагировать на мелкие провокации со стороны окружающих и не ввязываться в споры. Ваши действия могут привести к отрицательному результату, даже если вам кажется, что все предусмотрели. Вечер подходит для активных игр с детьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня нужно верно оценить свои действия и умения. Вероятно, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Будет удачной неожиданная поездка или новости издалека. Любые недоразумения будут вас излишне нервировать и могут испортить настроение. В этот период не следует сомневаться в правильности своего выбора.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

На работе будьте сдержаннее, не стоит рассказывать всем, что вы о них думаете, устраивать разборки и доказывать свою правоту. Сегодня действуйте обстоятельно и упорно двигайтесь к намеченной цели, несмотря на кажущиеся тревоги и излишнее волнение. Вечер подходит для приятных домашних дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня будьте бдительны, действуйте предельно осторожно и не допускайте хаоса и неразберихи в делах. Любые незапланированные и необдуманные действия заставят излишне суетиться и нервничать. Будет лучше, если сегодня вы займетесь собственными проблемами и отложите в сторону решение чужих.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня не следует паниковать из-за мелочей, резко реагировать на критику или замечания в ваш адрес. День принесет новую информацию и хлопоты, предстоит разбираться с текущими делами. Однако не стоит сегодня заключать сделки, особенно с недвижимостью и в сфере услуг. Лучше отложить важные дела на другой день.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас появится шанс удачным образом изменить свою жизнь. Перед вами открываются новые возможности, удастся проявить свои таланты и заявить о себе. Особенно благоприятна будет работа в группе или с напарником. На работе остерегайтесь несдержанных обещаний. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.