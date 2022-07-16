Гороскоп на 16 июля: Скорпионам повезет в любом деле, а Стрельцов ждут сюрпризы

Сегодня в делах следует проявлять осторожность, а серьезные решения не стоит принимать под влиянием эмоций.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы готовы тратить много денег, но не следует забывать, что они могут пригодиться для чего-то более важного уже в самое ближайшее время. Каждое свое решение следует тщательно обдумывать. Не нагружайте себя дополнительной работой, доводите начатое до конца и не спешите браться за новые проекты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представителей этого знака зодиака ожидает удачный день, который принесет много позитивных эмоций. Если вы спешите определиться в важном вопросе, то все обдумайте еще раз, только после этого начинайте действовать. Важно быть практичнее там, где дело касается незапланированных расходов. Добавим, что в июле у одиноких Тельцов есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет противоречивый. Сегодня не следует эмоционально реагировать на происходящее, в противном случае можно упустить что-то важное. Сторонитесь контактов с людьми, которые могут строить козни за вашей спиной. В сложной ситуации прислушивайтесь к интуиции, которая вас точно не подведет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это будет отличный период для решения личных вопросов, также у вас получится улучшить свое материальное положение. Постарайтесь сегодня завершить все ранее начатые дела. А любые новые начинания потребуют полной отдачи и серьезного отношения. В делах вероятны неприятные сюрпризы или неудачные совпадения. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня не отказывайте себе в удовольствии и приобретите что-либо стоящее, что вам нравится, будет полезным лично для вас. Также у вас появится возможность реализовать смелые планы, обстоятельства будут складываться удачным образом для вас. Времени для отдыха практически не будет, поэтому планируйте свой день предварительно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня предстоит заняться текущими делами, поэтому не тратьте время на сомнения и душевные переживания. Не все будет получаться с первого раза, но предстоит довести ранее начатые дела до конца. Благоприятный день для встреч, знакомств, посещения новых мест. Также сегодня не исключены денежные поступления и подарки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет противоречивый и неоднозначный. Сегодня лучше не принимать важные решения и планировать встречи с людьми, от которых вы ждете поддержки. Появится возможность воплотить в жизнь важные идеи или решить задачи, которые длительное время не давали вам покоя. Также не исключены приятные новости. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Плодотворный день, в течение которого можно добиться существенных подвижек в делах, поэтому не ленитесь и начинайте проявлять активность. Вам повезет в работе и в личной жизни, вы будете довольны тем, как развиваются события в это время. В этот день не исключены новые знакомства и начало любовного романа.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У вас появится возможность разобраться с текущими делами, решить насущные вопросы. При этом не нагружайте себя излишне, и давайте себе отдыхать. Также в течение дня не упустите возможность проявить себя. Одиноких Стрельцов ждут романтические сюрпризы и свидания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов наступает удачный момент, когда можно браться за решение многих вопросов. Получится справиться с теми делами, которые беспокоили до этого времени. Звезды советуют сейчас придерживаться разумной экономии, лучше не сорить деньгами. Также лучше воздержаться от принятия поспешных решений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не все будет складываться удачно для вас в это время. Могут назреть ссоры, непредвиденные обстоятельства заставят вас действовать решительно. В это время не помешает осторожность с деньгами, возможны финансовые потери или неудачные покупки. Следует избегать ненужной расточительности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будет верным решением в любой ситуации действовать обдуманно и рационально. Сегодня стоит отложить важные встречи и не принимать серьезных решений. Сегодня лучше не браться за дела, которые потребуют кропотливой работы и отнимут много времени. Лучше озадачится решением финансовых вопросов.