Гороскоп на 2 августа: Близнецам стоит прислушаться с своей интуиции, а Девам важно не повторять старых ошибок

Сегодня успех не придет к вам сам собой, а будет являться результатом ваших усилий, долгой работы.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет неоднозначный, поэтому действуйте с осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию и не навредить себе еще больше. В это время лучше придерживаться выверенного плана действий и не обострять отношения с окружающими. Личная жизнь порадует дружелюбной атмосферой в доме, вниманием любимого человека. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В это время звезды рекомендуют Тельцам обратить внимание на свое здоровье, беречь свою нервную систему и не нагружать себя сверх меры. Особенно тщательно следите за тем, что едите. В делах на поверхность могут всплыть неприятные факты, о которых вы бы предпочли не думать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня действуйте согласно четкому плану, прислушиваясь к интуиции и доверяя своим выводам и прогнозам. Также в этот день хорошо о чем-то договариваться, короткие деловые поездки принесут удовольствие. Не следует без толку тратить свои накопления, лучше придерживаться разумной экономии.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это время лучше не проявлять чрезмерной активности, день не подходит для решения стратегических задач и важных дел. Существует риск, что в делах вы можете упустить свой шанс в самый последний момент и в итоге не получить желаемого результата. На работе будьте внимательнее к документам, особенно к тем, которые подписываете.

Лев (23 июля — 23 августа)

В это время не следует начинать что-то новое, итог таких действий не принесет желаемого эффекта. Лучше не проявлять чрезмерной активности, ограничить контакты и не доверять малознакомым людям. В отношении руководства ведите себя сдержаннее, чтобы не испортить отношение с начальником.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день перед вами открываются новые возможности, у вас будет шанс проявить себя. В делах пригодится старый опыт. Сегодня важно не повторять старых ошибок, это поможет достичь заметного успеха и укрепить свои позиции. Хороший момент, чтобы порадовать близких подарками или чем-то вкусным. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный для многих дел, получится успешно решить важные вопросы. Вам удается быстро учиться всему, что может пригодиться. Многие получат опыт, который будет способствовать карьерному росту, поможет улучшить свое финансовое состояние. Вечером можете встретиться с друзьями, только не налегайте на алкоголь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День пройдет в суете и заботах. Если не запланировать свои действия предварительно, то есть шанс сбиться с ног, пытаясь все успеть. Не стоит афишировать свои поступки и действия. Особенно те, которые связаны с работой. В это время не исключены небольшие финансовые трудности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день у Стрельца. Но только ведите себя сдержаннее, без чрезмерного оптимизма и возвеличивания себя. В личных отношениях можно ожидать определенного прогресса. Конфликтные ситуации с партнером смогут быть разрешены. При правильном поведении сможете расположить к себе руководство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день обратите внимание на то, как складываются деловые отношения. Не исключено, что сегодня вам могут поступать интересные предложения, из которых нужно будет выбрать главное для себя. Отложите посещение государственных органов и командировку. Переговоры с людьми издалека не принесут нужного результата.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам везет практически во всем. Это будет прекрасное время для того, чтобы начать нечто совершенно новое. Трудности не должны вас останавливать, их важно преодолеть на пути к поставленным целям. Работа с документами будет благоприятной, если вы внимательно будете читать, что там написано и проверять ошибки. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У вас есть шанс добиться успеха. Однако любые действия потребуют усилий с вашей стороны. Поэтому включайте голову и переключитесь на работу или домашние дела. В личных отношениях лучше доверять интуиции, она поможет вам избежать неоднозначных ситуаций, претензий и обид.