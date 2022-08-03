Гороскоп на 3 августа: Львов ждут приятные сюрпризы, а Весам стоит быть терпеливее

Сегодня не стоит забывать о мелочах, которые могут повлиять на события будущего.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Все, что сегодня пожелает себе Овен, обязательно исполнится, главное отбросить нерешительность в сторону и действовать активно. В этот период вы сможете удачно справиться с делами, если подойдете к решению текущих задач творчески. Только так получится добиться успеха и преуспеть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В течение этого дня у вас появится масса интересных идей, некоторые могут быть удачно воплощены в жизнь. При этом будьте бдительны и уделяйте внимание любым мелочам. Не исключено путешествие в компании друзей или любимого человека. Главное, не замыкайтесь и не мучайте себя проблемами. А вы знали, что Тельцы — одни из самых ленивых знаков Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Неоднозначный день, в течение которого лучше воздержаться от активных действий. Любую работу следует делать тщательно и, главное, не спеша. Не игнорируйте интуицию, она уведет от сомнений и обид. Есть шанс выполнить какую-то срочную и выгодную по деньгам работу.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день лучше не делать никаких серьезных капиталовложений, покупок, что позволит избежать финансовых потерь. Сегодня не помешает осмотрительность и прагматичность при принятии решений. Раку ни в коем случае нельзя идти на поводу у людей, которые так и норовят увести в дебри.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если в этот день будут намечены встречи или переговоры, то можно рассчитывать на успех и строить планы на перспективу. Также день обещает быть щедрым на приятные сюрпризы. Берегитесь простуды и переохлаждения. Не смотря, на летнюю погоду, вы можете заболеть.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящий день для построения планов на перспективу, принятия важных решений. В это время не забывайте о мелочах, которые могут повлиять на события будущего периода. Обязательно сегодня смотрите под ноги, травмы и ушибы не исключение. И от поднятия тяжестей лучше отказаться. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для Весов этот день окажется невыносимо долгим и трудным. Но нужно быть терпеливым и мудрым, чтобы все это пережить. Анализ ситуации и реальная оценка текущих событий помогут двигаться в нужном направлении. Также в это время не исключены незначительные денежные поступления.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Самостоятельность в принятии решений будет ошибочным шагом для вас. В этот день лучше действовать коллективно, возложив часть ответственности на плечи других. Отличный день для пополнения бюджета. Материальная ситуация резко улучшится. Не исключено начало романтических отношений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В это время не следует начинать новые проекты. Вложения денежных средств не будут резонными, вы можете потерять в итоге. На работе избегайте переутомления, которое может негативно сказаться на здоровье и настроение испортиться. Лучше займитесь планированием будущего. Отметим, что Стрельцы входят в список самых нервных представителей гороскопа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам могут поступать заманчивые предложения о работе, откроются перспективы карьерного роста. Не исключены и денежные поступления, вероятен прогресс в делах, с которыми ранее не удалось справиться. Вечером ждите приятного сюрприза. Есть шанс выполнить какую-то срочную и выгодную по деньгам работу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня у Водолея могут возникнуть серьезные ошибки в документах. Нужно быть усидчивым и дотошным даже в привычных для вас вещах. В это время не следует экспериментировать, действовать необдуманно. Не исключены конфликты с близкими людьми. Вечер станет удачным временем для подведения итогов. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Прекрасный день, когда можно с легкостью достичь небывалых высот. Сегодня удастся сделать то, что раньше казалось сложным и недостижимым. При этом возможны финансовые ошибки и просчеты в делах. Подготовьтесь к ярким и неожиданным сюрпризам. Вечер посвятите отдыху или развлечениям, вы это заслужили.