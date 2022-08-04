Гороскоп на 4 августа: Дев ждут важные перемены, а Козерогам желательно сдерживать эмоции

Сегодня будьте внимательны в своих предпочтениях, избегайте переутомления.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Любая деятельность сегодня потребует от вас больше усилий и времени, чем вы планировали. Также ваше финансовое состояние заставит вас задуматься о своих возможностях приумножить его. Терпение понадобится тем, кто отправится в дальнюю поездку. Возможны неполадки с автомобилем, штрафы. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет наполнен позитивными событиями. Можно ожидать новостей, которые могут повлиять на вашу работу или карьеру. Новые знакомства, которые завяжутся в этот период, окажутся удачными, поэтому следует присмотреться к новым людям из вашего окружения. Будьте осторожны на воде.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день следует ограничить себя от всевозможных излишеств и трезво оценивать текущую ситуацию. Слишком много непонятных ситуаций и непредвиденных событий. Также рекомендуется отказаться от контактов с людьми, которые не вызывают симпатии. Желательно снизить физические нагрузки до минимума.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не пытайтесь сегодня решить все вопросы одновременно и откажитесь от легкомысленного подхода к работе, это позволит избежать потерь и проколов. Не исключено, что вам придется пересмотреть планы на неделю. Возможна срочная командировка. Могут возникать конфликты с партнерами, чего следует остерегаться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня можно заниматься планированием, больше общаться и выстраивать личные отношения. В это время следует воспользоваться представившимися возможностями, что обеспечит вам в итоге финансовую прибыль. Не переусердствуйте с тренировками в спортзале. Иначе, завтра вообще не встанете с кровати.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня будьте готовы к переменам, они могут происходить во всех сферах жизни и принести реальные денежные доходы. Многое из того, что будет задумано в этот день, может в скором времени осуществиться, реализоваться не только в мечтах, но и на практике. Больше ходите пешком и двигайтесь, иначе скоро придется менять гардероб. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня следует действовать осторожно и не терять бдительности. Не исключены определенные неудачи в делах и ссоры. В это время реально оценивайте свои возможности, не беритесь за те дела, которые будут не по вашим силам. Откажитесь от приема грубой и жирной пищи, если имеются хронические заболевания.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сложный день, в течение которого вероятны мелкие потери. На работе могут возникнуть неоднозначные ситуации, избежать неприятностей вряд ли получится. В это время придерживайтесь определенных правил и не принимайте решения скоропалительно. Какое-то чрезвычайно радостное событие произойдет в жизни холостяков.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это будет удачное время, чтобы сконцентрировать свое внимание на вопросах, которые для вас являются первоочередными. Задумайтесь о карьере или новой перспективной работе, представится возможность заработать. Предстоит решать возникшие проблемы, исправлять недочеты прошлого периода.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня внимательно присмотритесь, как будут развиваться текущие события. Есть вероятность, что вы неверно оцениваете ситуацию, что не позволяет вам двигаться в верном направлении. Сдерживайте эмоции, но подавлять их до максимума не стоит. Вероятен успех в личных отношениях.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня постарайтесь не тратить время на пустые хлопоты, результативным будет лишь кропотливый труд. В это время не упускайте возможность проявить себя. Больше копите, расширяйте деловые границы, пополняйтесь позитивом. Откажитесь от азартных игр, рискованных предприятий. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день важно проявить терпение и выдержку, лучше не спешить, принимая решения, чтобы не прогадать. Возможно, вас пригласят принять участие в торжественном мероприятии. Обязательно позаботьтесь о смене гардероба. Важно с энтузиазмом смотреть в будущее и сохранять веру в собственные силы.