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Гороскоп на 19 августа: Весы узнают важные тайны, а Стрельцы найдут любовь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 19 августа 2022 года
Гороскоп на 19 августа 2022 года

Этот день идеально подходит для поисков второй половинки и новых возможностей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу ночные светила обострят интуицию и обеспечат удачное стечение обстоятельств в жизни Овнов. Поле для достижения успеха людям этого знака Зодиака откроется в любом месте, в том числе вдали от привычных условий. Сегодня можно смело отстаивать свои позиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила временно не на стороне Тельцов в этот день. Это значит, что на первый план выйдет осторожность. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака постараться на время приостановить активность в финансовой и рабочей сферах. Вечером в любви стоит уповать на здравый смысл. А вы знали, что Тельцы — настоящие кошатники?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Позитивная энергетика звезд сегодня наделит Близнецов мощной интуицией, которая поможет в принятии решений, а также подскажет наикратчайший путь к сердцу понравившегося человека. В эту пятницу любовь станет самой важной сферой жизни для одиноких представителей этого знака Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу астрологи не рекомендуют Ракам терять драгоценное время на разбор полетов. Только тот представитель знака Зодиака, кто готов к решительным шагам, имеет все шансы получить свое. В спорных делах решимость поможет добиться справедливости и избавиться от тайных недругов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в этот день необходимо окружить родственников и вторую половинку добротой и лаской. Астрологи не советуют закрываться от близких людей, не скрывать ничего важного, чтобы не выстроить непреодолимую стену недоверия. Вечером желательно быть физически активными — ночные светила придадут вам сил.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если Девам кажется, что их жизнь идет наперекосяк, ночные светила исправят этот досадный факт. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться выходить из зоны комфорта и действовать активно, ведь под лежачий камень, как мы знаем, вода не течет. Тревожные мысли лучше обходить стороной.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В эту пятницу ночные светила помогут Весам узнать важные тайны. Некоторые из них будут не самыми приятными, отмечают астрологи. Во второй половине дня судьба может даровать людям этого знака Зодиака встречу с очень важным человеком. Результатом может быть крепкая дружба или даже любовь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи предупреждают, что на Скорпионов сегодня может напасть ностальгия, особенно ближе к вечеру. Мысли о прошлом лучше отпустить как можно скорее. В начале дня стоит проявлять больше решительности в рабочих делах и на любовном фронте. Вечером желательно прогуляться и вкусно поесть. Кстати, Скорпион считается самым надежным знаком Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила в эту пятницу сделают Стрельцов более харизматичными и обаятельными. Это прекрасная новость для тех людей знака Зодиака, кто занимается поиском любви, а также для всех, у кого запланированы рабочие встречи. Астрологи обещают динамичный день, поэтому решения придется принимать быстро.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальная пятница для свиданий и романтики, отмечают астрологи. Кроме того, сегодня найдется продуктивное время для Козерогов, кто работает в сфере услуг. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака очень важно помнить об информационной защите: сегодня лучше сменить пароли на всех аккаунтах в соцсетях. Отметим, что сердце Козерогов завоевать очень сложно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи отмечают, что у Водолеев намечаются волнения в сфере любви. В личной жизни ожидается недостаток азарта, вдохновения. Эксперты не советуют людям этого знака Зодиака конкретизировать планы на совместное будущее с любимым человеком. Лучше поделиться какими-нибудь впечатлениями или заняться чем-то вместе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На горизонте в жизни Рыб могут возникнуть новые возможности. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака как можно чаще прислушиваться к своему сердцу, чтобы не проглядеть их. В эту пятницу от окружающих можно ожидать больше неискренности, чем обычно.

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