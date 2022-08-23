Укр

Гороскоп на 23 августа: Ракам будет полезен шопинг, а Рыбам - спорт или танцы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
645
Гороскоп на 23 августа 2022 года
Гороскоп на 23 августа 2022 года

Этот вторник благоприятен для завершений токсичных отношений и избавления от всего старого

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам астрологи советуют в этот вторник стараться мыслить созидательно, а также поступать по совести. Сегодня не только слова, но даже мысли людей этого знака Зодиака могут быть магнитом для счастья. Даже в самой сложной ситуации также нужно стараться оставаться спокойными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вторник — тот самый день, когда позитив и свободу Тельцам приносит не что-то новое, а избавление от всего старого. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака выбрасывать ненужные вещи, делать уборку, заканчивать изжившие себя отношения. Эти моменты позитивно скажутся на будущих успехах. А вы знали, что Тельцы — настоящие кошатники?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам этот вторник может принести разрыв отношений с кем-то из друзей или коллег. Астрологи настоятельно советуют, не бояться таких перемен — так из жизни людей этого знака Зодиака уйдут ненужные связи, которые тянут вниз. Однако самим Близнецам следует сегодня не делать поспешных выводов.

Рак (22 июня — 22 июля)

В общении с окружающими Ракам астрологи советуют придерживаться тактичности и сдержанности. Также эксперты не рекомендуют впадать в крайность, позволяя токсичным индивидам пользоваться добротой. В этот вторник все хорошо в меру. Вечером Ракам можно заняться шопингом.

Лев (23 июля — 23 августа)

23 августа у Львов ожидается много сюрпризов. Астрологи предупреждают, что сегодня важно следить за знаками и не предпринимать активных действий. В центре внимания людей этого знака Зодиака будут личные мотивы, которые сегодня получат развязку. Достижение целей будет вознаграждением за то, что было сделано во благо окружающих.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник принесет Девам ощущение внутренней дисгармонии, так как со всех сторон посыплются какие-то нововведения, к которым люди этого знака Зодиака не были готовы. Астрологи рекомендуют Девам впустить в свою жизнь перемены, ведь чем быстрее пойдет процесс, тем больше выгоды получится извлечь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Информация о новой или старой работе в целом будет волновать многих Весов в этот вторник. Сегодня людям этого знака Зодиака стоит попробовать изменить что-то в привычном распорядке — астрологи рекомендуют поменять график или перейти на удаленку. Главное, о чем нужно помнить, это действовать по ситуации и быть дружелюбными с другими людьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

События этого вторника могут поставить многих Скорпионов в тупик. Не исключено, что придется сделать то, что не доводилось делать раньше. Авантюрные предложения рискуют увести людей этого знака Зодиака в немыслимые дебри и стать началом затяжных проблем. Астрологи отмечают, что сейчас не время верить на слово незнакомцам. Кстати, Скорпион считается самым надежным знаком Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют Стрельцам налаживать деловые знакомства и не бояться новой ответственности. Конечно, многим людям этого знака Зодиака это может принести новые трудности, однако вечером Стрельцов будет ждать награда за старания. Если кто-то или что-то расшатает вам нервы, смените обстановку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи предупреждают, что в этот вторник о себе могут напомнить некоторые вопросы. Козерогам придется их решать, даже если очень не хочется. Однако в этой ситуации людям этого знака Зодиака все же получится разобраться с возникшими задачами так, чтобы больше к ним никогда не возвращаться. Отметим, что сердце Козерогов завоевать очень сложно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи не рекомендуют Водолеям вести себя сегодня слишком вызывающе и брать на себя лишние обязательства. Конечно, проявить себя — дело похвальное, но именно 23 августа лучше отстаивать свои права. Также сегодня Водолеи рискуют оказаться в ситуации двойного неравенства. В этом случае стоит оставить место для маневра.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня в жизни Рыб будет много движения и активности. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака выплеснуть энергию в полезное русло. Сегодня вечером можно заняться спортом, танцами, играми на свежем воздухе. Такие увлечения помогут Рыбам снять эмоциональное напряжение, которое нарастало целый день.

Теги:
#Знаки Зодиака