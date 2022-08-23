Гороскоп на 23 августа: Ракам будет полезен шопинг, а Рыбам - спорт или танцы

Этот вторник благоприятен для завершений токсичных отношений и избавления от всего старого

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам астрологи советуют в этот вторник стараться мыслить созидательно, а также поступать по совести. Сегодня не только слова, но даже мысли людей этого знака Зодиака могут быть магнитом для счастья. Даже в самой сложной ситуации также нужно стараться оставаться спокойными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вторник — тот самый день, когда позитив и свободу Тельцам приносит не что-то новое, а избавление от всего старого. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака выбрасывать ненужные вещи, делать уборку, заканчивать изжившие себя отношения. Эти моменты позитивно скажутся на будущих успехах. А вы знали, что Тельцы — настоящие кошатники?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам этот вторник может принести разрыв отношений с кем-то из друзей или коллег. Астрологи настоятельно советуют, не бояться таких перемен — так из жизни людей этого знака Зодиака уйдут ненужные связи, которые тянут вниз. Однако самим Близнецам следует сегодня не делать поспешных выводов.

Рак (22 июня — 22 июля)

В общении с окружающими Ракам астрологи советуют придерживаться тактичности и сдержанности. Также эксперты не рекомендуют впадать в крайность, позволяя токсичным индивидам пользоваться добротой. В этот вторник все хорошо в меру. Вечером Ракам можно заняться шопингом.

Лев (23 июля — 23 августа)

23 августа у Львов ожидается много сюрпризов. Астрологи предупреждают, что сегодня важно следить за знаками и не предпринимать активных действий. В центре внимания людей этого знака Зодиака будут личные мотивы, которые сегодня получат развязку. Достижение целей будет вознаграждением за то, что было сделано во благо окружающих.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник принесет Девам ощущение внутренней дисгармонии, так как со всех сторон посыплются какие-то нововведения, к которым люди этого знака Зодиака не были готовы. Астрологи рекомендуют Девам впустить в свою жизнь перемены, ведь чем быстрее пойдет процесс, тем больше выгоды получится извлечь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Информация о новой или старой работе в целом будет волновать многих Весов в этот вторник. Сегодня людям этого знака Зодиака стоит попробовать изменить что-то в привычном распорядке — астрологи рекомендуют поменять график или перейти на удаленку. Главное, о чем нужно помнить, это действовать по ситуации и быть дружелюбными с другими людьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

События этого вторника могут поставить многих Скорпионов в тупик. Не исключено, что придется сделать то, что не доводилось делать раньше. Авантюрные предложения рискуют увести людей этого знака Зодиака в немыслимые дебри и стать началом затяжных проблем. Астрологи отмечают, что сейчас не время верить на слово незнакомцам. Кстати, Скорпион считается самым надежным знаком Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют Стрельцам налаживать деловые знакомства и не бояться новой ответственности. Конечно, многим людям этого знака Зодиака это может принести новые трудности, однако вечером Стрельцов будет ждать награда за старания. Если кто-то или что-то расшатает вам нервы, смените обстановку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи предупреждают, что в этот вторник о себе могут напомнить некоторые вопросы. Козерогам придется их решать, даже если очень не хочется. Однако в этой ситуации людям этого знака Зодиака все же получится разобраться с возникшими задачами так, чтобы больше к ним никогда не возвращаться. Отметим, что сердце Козерогов завоевать очень сложно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи не рекомендуют Водолеям вести себя сегодня слишком вызывающе и брать на себя лишние обязательства. Конечно, проявить себя — дело похвальное, но именно 23 августа лучше отстаивать свои права. Также сегодня Водолеи рискуют оказаться в ситуации двойного неравенства. В этом случае стоит оставить место для маневра.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня в жизни Рыб будет много движения и активности. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака выплеснуть энергию в полезное русло. Сегодня вечером можно заняться спортом, танцами, играми на свежем воздухе. Такие увлечения помогут Рыбам снять эмоциональное напряжение, которое нарастало целый день.