Гороскоп на 27 августа: Водолеям следует избегать конфликтов, а Козерогам лучше не перерабатывать
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В эту субботу представителям гороскопа лучше не ввязываться в конфликты
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Эта суббота идеальна для начала новые дела и проекты. Ночные светила помогут Овнам и в решении самых острых, назревших задач. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака не терять времени зря — тот, кто готов к решительным действиям, заметно обгонит других. Добавим, в конце августа Овны могут потерять свою работу.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам сегодня следует иметь при себе план "Б". Возможно, предупреждают астрологи, ночные светила сорвут основные планы людей этого знака Зодиака и внесут корректировки в дела. Во второй половине дня Тельцам нужны будут тишина и покой. Также сегодня не стоит задерживаться на работе.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
С самого утра своем время Близнецам лучше посвятить домашним делам, а вечером уже можно заняться собой. Астрологи отмечают, что сегодня можно поработать над сменой стиля и образа — сходить к парикмахеру, обновить гардероб. Вторую половину дня также можно провести в полном безделье.
Рак (22 июня — 22 июля)
В эту субботу Ракам следует быть внимательнее к предъявляемым требованиям. Сегодня звезды и планеты потребуют от людей этого знака Зодиака активных действий, что может стать причиной внутреннего напряжения. Астрологи советуют Ракам вечером хорошенько отдохнуть, расслабиться часок-другой.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня крупно повезет тем Львам, которые работают по таким профессиям, как менеджер по продажам, кассир, бухгалтер, преподаватель математики. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака опасаться врагов и недоброжелателей. Также не стоит в эту субботу вступать в конфликты с родными.
Дева (24 августа — 23 сентября)
В эту субботу ночные светила сделают Дев успешными в любви, повысив их обаяние и харизму. Сегодня можно заняться заключениями сделок. Также благоприятен день для знакомств, дорогостоящих покупок. Астрологи рекомендуют Девам, кто ищет работу, рассылать резюме и посещать собеседования. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Удача будет рядом с Весами на протяжении всего дня. Совместные дела со второй половинкой в эту субботу помогут укрепить отношения или наладить, если накануне произошла ссора. Во второй половине дня стоит сходить на шопинг, посвятить время развлечениям.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эта суббота для Скорпионов может оказаться напряженной из-за раздражительности и агрессии близких людей. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака держать себя в руках и не позволять эмоциям втягиваться в конфликт. Сегодня все конфликтные ситуации лучше не исправлять — этим можно только усугубить их.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Астрологи отмечают, что удача — это всего лишь готовность использовать свой шанс. Эксперты подсказывают Стрельцам, что в скором времени с ними случится счастливое событие, однако чтобы не упустить свой шанс, придется проявить свою активность и стремление к победе — это поможет отбросить сомнения и взять свое.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В эту субботу враги Козерогов захотят перейти в наступление. В этом случае астрологи советуют людям этого знака Зодиака сохранять спокойствие и невозмутимость, самим не втягиваться в конфликты. Также в этот день желательно бороться с излишествами — не перерабатывать, не брать на себя дополнительные обязанности.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В этот день астрологи советуют Водолеям избегать конфликтов, поскольку даже маленькие склоки могут серьезно подпортить настроение. Трудности у людей этого знака Зодиака могут начаться с самого утра, поэтому им стоит постараться избегать неприятностей на работе или дома. Вторую половину дня стоит посвятить друзьям, второй половинке. Добавим, что Водолей предпочитает жить с родителями.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В эту субботу Рыбам будет полезно поразмышлять о своем будущем, поделиться своими планами с родными. Также астрологи рекомендуют сегодня больше двигаться, бывать на свежем воздухе. Это отлично скажется на самочувствии Рыб. Вечером не стоит переживать по мелочам.