Гороскоп на 28 августа: Козерогам лучше общаться в соцсетях, а Рыбам - встретиться с друзьями

Это воскресенье лучше провести в спокойствии, занявшись домашней уборкой или ремонтом

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют Овнам сегодня слепо доверять окружающим. Отмечается, что среди коллег и товарищей могут быть недоброжелатели. В воскресенье 28 августа людям этого знака Зодиака лучше остерегаться агрессивных личностей. День стоит провести в спокойствии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В это воскресенье Тельцам категорически запрещено наживать врагов. Астрологи не советуют сегодня людям этого знака Зодиака переходить дорогу агрессивным людям и проявлять агрессию самим. Сегодня лучше быть дружелюбными и готовыми прийти на помощь. Отметим, что девушек-Тельцов часто называют "серыми мышками".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В это воскресенье ночные светила поставят Близнецов перед сложным выбором. Астрологи отмечают, что избежать ошибки поможет внутренний голос. Он подскажет верный путь и правильное решение. Однако если голос молчит, стоит прислушаться к разуму.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня у Раков есть риск предательств от окружающих людей. Чтобы достичь максимальных результатов в работе и делах, астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака проявить максимум трудолюбия. В любви Ракам понадобится умение идти на компромиссы. Кстати, в детстве Раки отличаются чрезмерной доверчивостью.

Лев (23 июля — 23 августа)

В это воскресенье Львам лучше поработать из дома. Это благотворно повлияет на удачу во всех делах и сферах. В трудной ситуации астрологи советуют людям этого знака Зодиака смело довериться интуиции, а вот рекомендации близких людей лучше временно не слушать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это воскресенье лучше начать с наведения порядка дома или на рабочем месте. Энергия ночных светил будет негативной, поэтому лучше людям этого знака Зодиака не одеваться в яркую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание. Астрологи настоятельно рекомендуют Девам забыть о мести. Кстати, Девам сложнее всего любить людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня астрологи рекомендуют Весам ориентироваться на интуицию, которая в этот день будет сигнализировать о поступающих переменах. Не стоит в это воскресенья Весам пренебрегать рутинными обязательствами. Также не лишним людям этого знака Зодиака будет подойти к обновлениям со всей ответственностью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Всем Скорпионам, кому предстоит в это воскресенье много общения на работе или вне ее, астрологи советуют быть более тактичными с другими людьми. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака лучше побыть в уединении и посвятить себя шопингу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для достижения целей Стрельцам сегодня придется приложить максимум усилий. В этот день астрологи советуют не тратить лишних денег и не давать никому взаймы. Всем людям этого знака Зодиака, кто занят поисками работы, нужно сосредоточиться на рассмотрении всех вариантов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ночные светила в отличном расположении духа, поэтому в этот день они помогут Козерогам избавиться от переживаний, неприятных воспоминаний. Энергетика звезд и планет отлично подходит для саморазвития, обучения. Астрологи рекомендуют перевести общения в соцсети.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям в это воскресенье заняться домом, уборкой, ремонтом. Благоприятное сегодня время для покупок для дома — можно покупать мебель, аксессуары. Не стоит людям этого знака Зодиака терять уважения друзей и коллег. Помните, что восстановить его будет потом очень сложно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день Рыбам следует больше времени проводить со второй половинкой или друзьями. Сегодня одиночество, как отмечают астрологи, может привести к появлению новых страхов и комплексов, внутренних проблем. Это воскресенье отлично подходит для покупок, активной работы и новых начинаний.