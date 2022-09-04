Гороскоп на 4 сентября: Ракам нужно браться за сложные дела, а Водолеям - избегать рисков и авантюр

Это воскресенье подходит для планирования дел и общения с близкими людьми

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Большинство финансовых и любовных вопросов в это воскресенье решатся не в пользу Овнов. Сегодня идеальный день для творческих людей этого данного знака Зодиака, а также для тех, кто занят в сфере торговли и недвижимости. Астрологи советуют во второй половине дня провести время в компании друзей. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это воскресенье, отмечают астрологи, будет для Тельцов тяжелым и напряженным. Во многом это отразится на деловой атмосфере. Сегодня ключом к успеху станет способность замечать позитивную сторону происходящего, находить в серьезном немного юмора.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня ночные светила подарят Близнецам приятную новизну в делах, подскажут варианты выходы из "тупика". Однако астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака в это воскресенье браться за новые начинания. Лучше назначить нововведения на следующей неделе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам необходимо сегодня стараться оптимизировать свой труд. Астрологи советуют браться в это воскресенье сначала за самые сложные дела, а затем — за более легкие, поскольку именно утром у людей этого знака Зодиака самый высокий уровень продуктивности. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Очень гармоничный и удачный день у Львов, отмечают астрологи. Сегодня желательно слушать свою интуицию и позволять событиям развиваться в естественном ритме. В общении с окружающими сегодня вечером потребуются такие качества, как доброта, гибкость и сочувствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В это воскресенье Девам будет полезно разобрать архивные фото и документы. Однако астрологи не рекомендуют слишком увлекаться этим занятием: ностальгия о "хороших временах" подарит заряд душевного тепла людям этого знака Зодиака, но и может стать причиной для сожалений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благотворно на настроении Весов и удаче скажутся короткие поездки. В это воскресенье жизнь людей данного знака Зодиака повернет в новое русло, однако заметить это удастся не сразу. Во второй половине дня у Весов могут появиться тревожные мысли, но за ними не окажется реальной проблемы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня у звезд и планет энергии пассивны, поэтому Скорпионам в это воскресенье лучше не планировать никаких активных действий и великих подвигов, иначе можно истощить физические и внутренние силы. Астрологи советуют заняться кропотливой, монотонной работой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Порядок дома и на рабочем месте поможет сегодня Стрельцам сохранить правильный настрой. Астрологи рекомендуют в первой половине дня следить за тем, чтобы не было беспорядка и хаоса. Также людям этого знака Зодиака не нужно никому создавать помехи, иначе все плохое возвратится бумерангом. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам следует избегать общения с токсичными людьми. Начало дня лучше начинать с самых приятных и легких дел. Сегодня астрологи советуют положиться на советы друзей и родственников. Во второй половине дня помощь близких людям этому знаку Зодиака будет очень кстати.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В это воскресенье Водолеям не следует отклоняться от стандартного распорядка дня. Астрологи предупреждают, что любые риски сегодня и авантюры могут привести к финансовой неудаче. Людям данного знака Зодиака нужно быть осторожными и прислушиваться к советам близких людей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила сегодня настроены неблагоприятно. Поэтому Рыбам в это воскресенье нужно отложить решение важных вопросов на следующий день. Астрологи советуют заняться людям этого знака Зодиака текущими делами. Призвать удачу на свою сторону можно при помощи аффирмаций.