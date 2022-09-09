Гороскоп на 9 сентября: Львам стоит быть терпеливыми, а Дев ждут перемены в личной жизни

День, когда лучше отложить тяжелую работу, а уделить время искусству и музыке.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вероятно, некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возврат долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Но не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды советуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. Не верьте обещаниям. Не поддерживайте пустые разговоры и ненужные разговоры, иначе возможно раздражение. В разговорах с начальством рекомендуется проявить жесткость в отстаивании своего мнения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Возможен обман, агрессия или ограбление. Планируемые встречи перенесите на другой день. Возможно резкое ухудшение самочувствия, поэтому избегайте тяжелой физической работы.

Рак (22 июня — 22 июля)

На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность, не гоняться за пустыми проектами и не верить обещаниям. Несмотря на усилия, вы не сможете преодолеть все препятствия. Не конфликтуйте с окружающими, не навязывайте им свои мысли. Во второй половине дня возможны резкие и внезапные перепады в настроении или головные боли.

Лев (23 июля — 23 августа)

Жизненный потенциал снизится, что скажется на профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и дальнейшей судьбе вообще. Будьте терпеливы, не давайте волю негативным эмоциям. Добросовестность, умение убеждать партнера, общительность помогут вам выйти из затруднительного положения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятные потери или объем расходов превысит поступление. Надежды, возложенные на будущие сделки, могут оказаться напрасными. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогими покупками. Благоприятный отдых в кругу семьи, путешествия, общение с детьми. От вашего воздержания и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эмоции будут превалировать над разумом, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Это приведет к ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством: это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезные водные процедуры, посещение бассейна.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для осуществления честолюбивых замыслов и целей. Достоверна значительная прибыль или получение выгодного предложения. Однако день не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Вторую половину дня постарайтесь провести дома. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для заключения сделок, вступления в брак, больших приобретений и покупок. Сегодня лучше заняться планированием. Звезды рекомендуют определить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Бизнесмены сегодня могут столкнуться с проблемами, не исключены финансовые потери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи и гармоничные отношения с близким человеком, членами семьи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты. Упущенное время трудно будет наверстать в будущем. В этот день появляется отличный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни.