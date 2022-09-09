Курортный роман и свадьба: названы знаки Зодиака, у которых будет бурлить личная жизнь в сентябре

Близнецов и Рыб ожидают в этом месяце романтические приключения

В начале осени некоторым знакам Зодиака звезды сулят неожиданную прибыль и повышение доходов. Другим же представителям зодиакального круга больше повезете не в финансовой сфере, а в личных отношениях. Может дойти даже до свадьбы.

Как свидетельствует любовный гороскоп на сентябрь-2022, романтикой будет насыщенна жизнь таких знаков Зодиака, как Близнецы и Рыбы. Об этом говорится в прогнозе астролога Арины Артуровны для "РБК-Украина".

Близнецы

Начало осени можете смело посвятить времяпровождению с семьей, например, отправьтесь с домочадцами в путешествие, это укрепит ваши отношения. Романтика ожидается в жизни одиноких Близнецов. Звезды говорят, что возможно начало романа с партнером, который старше или выше по статусу. Встреча может произойти за границей или в какой-то поездке. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

По словам астролога, в сентябре в жизни этих знаков могут состояться бракосочетания. Если вы еще не нашли вторую половинку, то это может измениться совсем скоро. Есть шанс начать отношения с близким человеком, возможно, с кем-то из друзей вы перейдете на новый уровень. В целом, этот месяц будет удачным для любых партнерских взаимодействий и дружбы. О том, что готовят звезды для Рыб сегодня, читайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог предупредила об опасности нескольких знаков Зодиака в сентябре. Лучше включить осторожность на максимум.