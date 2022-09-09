Какие знаки Зодиака совершенно не умеют врать

Они могут промолчать, но вот обманывать точно никого не будут.

Не факт, что такие люди обязательно будут резать правду-матку в глаза. Но вот явной лжи и фальши вы от них не услышите.

"Телеграф" расскажет поподробнее, какие знаки Зодиака считаются самыми правдивыми и не способными на обман. Проверьте, входите ли вы или ваши знакомые в этот скромный список.

Лев

Представители этого царственного знака не потерпят ложь. Прежде чем доверить конфиденциальную информацию новому знакомому, Лев подвергнет его всесторонней проверке, узнает всю подноготную и только после этого вынесет свой вердикт. Сам Лев также никогда не обманывает, чтобы потом ничего не забыть и не запутаться в своих словах. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Весы

Этот знак Зодиака совершенно открыт, откровенен и дружелюбно настроен к людям, которые его окружают. Ему попросту незачем говорить неправду. Зато Весы любят анализировать, взвешивать, а заодно и сомневаться в фактах и обстоятельствах, искать золотую середину и находить истину. Так что в их честности можно быть уверенными на все сто. Как проходит сегодняшний день у Весов, узнайте из их гороскопа.

Стрелец

По большому счету представителям этого знака все равно, что о них подумают окружающие. Им гораздо важнее свое мнение. Стрелец способен высказать всю правду в глаза, ничего не утаивая. А если он чем-то недоволен, то прямо об этом объявит. Не стоит рассчитывать на то, что Стрельцы будут под кого-то прогибаться или подстраиваться. Что выпало на долю Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о людях, на чью голову постоянно сыплются какие-то проблемы. Также узнайте о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин.