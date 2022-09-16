Гороскоп на 16 сентября: Раков ждут сюрпризы, а Девам нужно быть максимально внимательными

Сегодня время, когда нужно сосредоточиться на своих талантах и ​​не беспокоиться о своих слабостях.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете чувствовать себя очень обремененным одновременными проектами. Попробуйте разделить свою работу между товарищами по команде или запланируйте часть работы на другой день. Также сегодня вы можете страдать от проблем, связанных с несварением желудка. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не принимайте сегодня никаких решений, так как планеты находятся в сложной ситуации. Помощь и поддержка могут прийти с совершенно неожиданной стороны. Однако эта возможность откроется лишь на короткий период времени. Поэтому, вам нужно быть быстрым и решительным.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Обязательно рассмотрите как краткосрочные, так и долгосрочные последствия ваших финансовых и карьерных планов, прежде чем приступить к их осуществлению. Тщательный анализ затрат и выгод всех ваших планов, связанных с карьерой, поможет вам избежать роковых ошибок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вас ждет несколько сюрпризов, но не волнуйтесь. Они все приятные! Некоторые из вещей, которых вы ждали долгое время, скорее всего, осуществятся сегодня. Возможно, вам придется принять трудное решение относительно вашей личной жизни, и даже если вы этого не хотите, сейчас самое подходящее время для этого. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вам могут быть предоставлены ограниченные ресурсы, которые помешают вам придать форму вашим идеям. Не волнуйтесь, так как к концу дня у вас будет возможность сделать работу по вашему выбору! Также желательно, чтобы сегодня вы держались подальше от уличной еды.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня ваш день. Вы обнаружите, что удача благосклонна к вам. Вы можете получить признание на рабочем месте и среди друзей. Обращайте внимание на мельчайшие детали любой продажи или покупки, которую вы совершаете, велика вероятность того, что вы пострадаете от мошенничества.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный период для любых дел и начинаний. Вы тверды и решительны в своей стратегии и будете предельно точны в своих словах. Но будьте осторожны, не доверяйте никому, кто участвует в денежных операциях. Также вас ждут встречи и знакомства с людьми, у которых есть чему поучиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы чувствуете себя полным энергии и готовы сегодня к серьезной тяжелой работе. Ваш поток положительной энергии повлияет даже на других, так что вы зарядите энергией всех членов вашей команды, чтобы они работали лучше. В этот день можно добиться желаемого, сосредоточившись на главных целях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В последнее время жизнь полна взлетов и падений. Но скоро вы избавитесь от всего этого. Сохраняйте свой оптимистичный настрой, как всегда, и дела пойдут лучше. Люди могут обращаться к вам за помощью, и это хорошо, занятость заставит вас забыть обо всех заботах. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня перед вами откроются новые горизонты, интересные перспективы в карьере. Появится возможность попробовать свои силы на новом поприще, поэтому не отказывайтесь и обстоятельно обдумайте поступившее вам заманчивое предложение. Вы можете получить неожиданные новости от близкого человека, так что будьте готовы к этому.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет трудным, и вы должны следовать строгим правилам и выполнять много тяжелой работы. Но это поможет создать прочную основу для ваших будущих планов. Тяжёлая работа, которую вы проделываете сегодня, принесёт плоды в далеком будущем. Появится возможность приобрести что-то долгожданное.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не зацикливайтесь на своих невыполненных работах. Вы избегали своих обязательств, и это лучшее время, чтобы их выполнить. Однако в этот период не усердствуйте излишне, но будьте в курсе всего происходящего. Судьба подкинет вам приятные сюрпризы, и появятся прекрасные возможности осуществить самые амбициозные планы.