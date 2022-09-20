Гороскоп на 20 сентября: Овны окунутся в романтику, а для Раков хороший день, чтобы навести порядок в своих делах

Сегодня хороший день, чтобы начать искать другую работу, чтобы увеличить свой доход.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы повсюду находите романтику и ведете активную фантазийную жизнь, которую можете воспроизвести в реальности. Вы можете импульсивно следовать несбыточной мечте, будь то в карьере или в отношениях. Однако сейчас не стоит принимать каких-либо серьезных решений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваш подход к практическим вопросам будет позитивным и творческим. Вы в хорошей форме, чтобы выражать или говорить о своих целях или намерениях. Не стесняйтесь разъяснять свою позицию. Сегодня вы можете испытывать вялость, но это естественная реакция на тот бешеный темп, который вы задаете себе последние несколько дней.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это будет удачный день, когда можно укрепить свое влияние, взять старт для новых дел. Сегодня действуйте решительно, несмотря на всевозможные проволочки и возникающие недоразумения в делах. В это время будет непросто достичь полной гармонии в отношениях с любимым человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы разобраться в своих делах. Люди будут склонны сотрудничать с вами. Поскольку времена становятся все более требовательными, вам необходимо позаботиться о своем здоровье и питании. Включите в свой рацион несколько витаминов. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы почувствуете поддержку на ментальном уровне, и есть вероятность, что вы придете к счастливому соглашению с кем-то особенным. Вас ждут интересные предложения и хорошие новости. Не обращайте внимания на то, что вас отвлекает, и вместо этого сосредоточьте свое внимание на тех задачах, в решение которых вы действительно можете внести что-то конкретное. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня произойдет несколько событий, которые представят вашу личную жизнь в совершенно новом свете. Вы можете узнать новую информацию или получить новое представление о характере и желаниях вашего партнера. В результате этот день знаменует собой поворотный момент в ваших отношениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте осторожны, чтобы избежать любой конфронтации сегодня с вашими близкими. Звезды предсказывают, что эти конфликты могут быстро перерасти в большие масштабы. У вас получится достичь прекрасных результатов на работе, провести этот плодотворный день с пользой для дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вы можете оказаться в роли поддержки и получать удовольствие от заботы о ком-то. Есть вероятность, что вы можете получить ценную информацию или вдохновение благодаря общению с близкими. Позаботьтесь о своем здоровье и найдите время для отдыха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет немного утомительным для вас. Вы можете оказаться в стрессе. Может возникнуть боль в шее. Рекомендуется сохранять спокойствие и решать проблемы одну за другой. Возможно, вам придется остаться на работе на более длительный срок. Сосредоточьтесь на устранении неполадок. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Люди сегодня заметят вас, куда бы вы ни пошли, и вы, вероятно, произведете большое впечатление. Важные деловые встречи пройдут в позитивном русле. Даже если какая-то ситуация кажется рискованной, вы сможете привести других к своей точке зрения и сделать все по-своему.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня перед вами предстанут новые возможности, но вы, скорее всего, выберете ту, с которой вы знакомы, а не ту, которая, как кажется, предлагает лучшее вознаграждение. Используйте это время, чтобы завершить свои старые проекты сейчас. Следите за своим питанием, особенно за тем, что вы едите в начале дня.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня один из счастливых дней для вас, когда удача улыбается вам. Неважно, сколько препятствий сейчас стоит на пути вашей карьеры. Вы сможете проплыть сквозь них, как будто их не существует. В то время как физическое здоровье остается довольно хорошим, ваше психическое напряжение в последнее время нарастает, и вам срочно нужно искать решение.