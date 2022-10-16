Гороскоп на 16 октября: Овнам нужно возвращать долги, а Козероги окажутся на распутье

Сегодня знакам Зодиака следует заняться духовными практиками, а также уделить внимание близким

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье Овнам благоприятно любыми доступными способами облегчать свою жизнь. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака избавляться от всего старого, лишнего, возвращать долги — как материальные, так и кармические. В такие дни обнажаются глубинные проблемы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день у Тельцов для духовных практик. Во второй половине дня полезна релаксация, отдых в уединении. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака остерегаться общения с недоброжелателями. Сегодня Тельцам лучше не покидать свою зону комфорта.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам пора научиться правильно расставлять приоритеты. В это воскресенье представителям знака Зодиака нужно заниматься только теми делами, которые уже нет возможности откладывать на потом. Астрологи советуют заняться походом к врачу, оплатой счетов и т.п. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в это воскресенье лучше всего использовать альтернативные возможности, которые будут появляться в работе или личной сфере. Астрологи отмечают, что сегодня новые идеи окажутся очень полезными. Звезды советуют планировать на этот день поездки, свидания и знакомства. Раки разбогатеют в 2023 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня стоит заняться чисткой собственного информационного пространства. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака убрать из своей жизни ненужные контакты, поскольку они плохо влияют на энергетику и тормозит развитие. Внимательно смотрите за своими вещами — есть вероятность потери.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чтобы удача была на стороне Дев в это воскресенье, им следует уделить больше внимания к коллегам, друзьям и близким. Сегодня категорически запрещено проявлять эгоизм. Астрологи советуют быть справедливыми к окружающим и идти им навстречу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весам важно учитывать степень риска. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака спокойно предаться любви, полезным делам или новым занятиям, можно даже пойти на риск. В случае плохих предчувствий лучше позаботиться о собственной безопасности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В рабочих и домашних делах Скорпионам стоит быть отзывчивыми и внимательными. Астрологи отмечают, что доброта людей этого знака Зодиака не останется незамеченной. В ближайшем будущем люди отплатят той же монетой. Вторую половину дня нужно посвятить домашним обязанностям. А вы знали, что мужчины-Скорпионы являются лучшими мужьями?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В это воскресенье Стрельцам предстоит справиться с большим количеством дел и принять множество ответственных решений. Астрологи не рекомендуют стесняться обращаться к тем, кто может оказать содействие. Совместными усилиями быстрее получится приблизиться к общей цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня многие Козероги могут оказаться на распутье, стать заложником собственного выбора. Астрологи предупреждают, что в серьезных делах легкомыслие чревато проблемами. В это воскресенье представителям знака Зодиака следует избегать новых начинаний.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодняшние поступки Водолеев будут продиктованы необходимостью и давлением обстоятельств. В это воскресенье удачными для представителей знака Зодиака будут все действия, связанные с бумажными делами, работой с документами и точными расчетами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В это воскресенье все важные начинания Рыбам лучше временно отложить. Астрологи отмечают, что сейчас пришло время для спокойных, размеренных и привычных дел. В любви данному знаку Зодиака стоит больше времени проводить с любимым человеком или в поисках второй половинки.