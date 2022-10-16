Укр

Гороскоп на 16 октября: Овнам нужно возвращать долги, а Козероги окажутся на распутье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 16 октября 2022 года
Гороскоп на 16 октября 2022 года

Сегодня знакам Зодиака следует заняться духовными практиками, а также уделить внимание близким

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье Овнам благоприятно любыми доступными способами облегчать свою жизнь. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака избавляться от всего старого, лишнего, возвращать долги — как материальные, так и кармические. В такие дни обнажаются глубинные проблемы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день у Тельцов для духовных практик. Во второй половине дня полезна релаксация, отдых в уединении. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака остерегаться общения с недоброжелателями. Сегодня Тельцам лучше не покидать свою зону комфорта.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам пора научиться правильно расставлять приоритеты. В это воскресенье представителям знака Зодиака нужно заниматься только теми делами, которые уже нет возможности откладывать на потом. Астрологи советуют заняться походом к врачу, оплатой счетов и т.п. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в это воскресенье лучше всего использовать альтернативные возможности, которые будут появляться в работе или личной сфере. Астрологи отмечают, что сегодня новые идеи окажутся очень полезными. Звезды советуют планировать на этот день поездки, свидания и знакомства. Раки разбогатеют в 2023 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня стоит заняться чисткой собственного информационного пространства. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака убрать из своей жизни ненужные контакты, поскольку они плохо влияют на энергетику и тормозит развитие. Внимательно смотрите за своими вещами — есть вероятность потери.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чтобы удача была на стороне Дев в это воскресенье, им следует уделить больше внимания к коллегам, друзьям и близким. Сегодня категорически запрещено проявлять эгоизм. Астрологи советуют быть справедливыми к окружающим и идти им навстречу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весам важно учитывать степень риска. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака спокойно предаться любви, полезным делам или новым занятиям, можно даже пойти на риск. В случае плохих предчувствий лучше позаботиться о собственной безопасности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В рабочих и домашних делах Скорпионам стоит быть отзывчивыми и внимательными. Астрологи отмечают, что доброта людей этого знака Зодиака не останется незамеченной. В ближайшем будущем люди отплатят той же монетой. Вторую половину дня нужно посвятить домашним обязанностям. А вы знали, что мужчины-Скорпионы являются лучшими мужьями?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В это воскресенье Стрельцам предстоит справиться с большим количеством дел и принять множество ответственных решений. Астрологи не рекомендуют стесняться обращаться к тем, кто может оказать содействие. Совместными усилиями быстрее получится приблизиться к общей цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня многие Козероги могут оказаться на распутье, стать заложником собственного выбора. Астрологи предупреждают, что в серьезных делах легкомыслие чревато проблемами. В это воскресенье представителям знака Зодиака следует избегать новых начинаний.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодняшние поступки Водолеев будут продиктованы необходимостью и давлением обстоятельств. В это воскресенье удачными для представителей знака Зодиака будут все действия, связанные с бумажными делами, работой с документами и точными расчетами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В это воскресенье все важные начинания Рыбам лучше временно отложить. Астрологи отмечают, что сейчас пришло время для спокойных, размеренных и привычных дел. В любви данному знаку Зодиака стоит больше времени проводить с любимым человеком или в поисках второй половинки.

Теги:
#Знаки Зодиака