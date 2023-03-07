"В гороскопе Залужного — победоносная комбинация": астролог ответил, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

По словам Влада Росса, катастрофическое поражение рф уже близко

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, когда произойдет переломный момент в войне Украины с россией, а саму рф ждет катастрофическое поражение.

В интервью "Главреду" астроэксперт заявил, что 20-ые числа марта станут переломными и это удачное время, чтобы ВСУ пошли в контрнаступление. По словам Росса, до парада победы на Крещатике осталось менее полугода, а рф ждет разрушение. Играет на руку украинским военным положение планет в гороскопе главнокомандующего Валерия Залужного.

"Во-первых, в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в марте включается победоносная комбинация – сойдутся планеты Юпитер (символ победы, счастья, успеха и контрнаступления) и Марса (символа войны). Во-вторых, 23 марта Плутон перейдет в знак Водолея, под влиянием которого находится россия, а это указывает на предстоящее разрушение российской федерации", — сообщил астролог.

Влад Росс дополнил, что в конце апреля и начале мая 2023 года украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск, а далее будет большая битва, в результате которой россия капитулирует.

Ранее украинский астролог Владимир Бадиян рассказал, закончится ли война в Украине в 2023 году. Специалист заявил, что до момента нашей победы интенсивных боев уже не будет.