По прогнозу Альбины Пономаренко, на Украину положительно влияет Красная планета

Украинский астролог Альбина Пономаренко рассказала, что ясно видит победу Украины в войне со страной-террористом россией, ведь в ближайшее время нам предоставят большую поддержку в плане оружия и не только.

В интервью ТСН.ua астроэксперт заявила, что уже с 17 марта на гороскоп Украины очень положительно влияет Марс — планета, которая отвечает за войну, силу, активность. Также покровительствуют нашим военным Юпитер с Меркурием — планеты армии, войны, промышленности.

"Если говорить о гороскопе Украины, то здесь просто прописана формула победы. То есть какое-то победное событие обязательно будет — большое или малое, но так или иначе это будет очень положительное решение, поддержка наших стран-партнерок, какая-то неожиданная дружеская поддержка и военная тоже", — сообщила астролог.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.