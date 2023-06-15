"Окончательно обгадится": астролог Влад Росс предрек конец эпохи путинизма в 2023 году

Август для россиян будет катастрофическим, заверил астроэксперт

Известный украинский астролог Влад Росс предрек россии полный разгром уже в ближайшие месяцы. Специалист в области астрологии, который ранее назвал два сценария завершения боевых действий, заявил, что именно август станет роковым для страны-агрессорши.

В интервью "Главреду" Росс также заявил, что есть вероятность того, что российского диктатора путина может не стать уже этим летом. Тогда и закончится эпоха путинизма.

"Август, особенно 9-24 числа, будет очень угрожающим. В это время все поймут, что Путин проиграл войну окончательно и бесповоротно. Возможно, его уже не будет в живых к этому моменту. Для России август будет катастрофическим, прежде всего, в экономическом смысле: будет обвал рубля, крушение экономики, и все увидят, что "король – голый". Также в августе после применения каких-то "вундервафлей" или тактического ядерного оружия, которое так и не сможет ударить в цель, закончится эпоха путинизма. В общем, Путин окончательно обгадится в августе-сентябре", – отметил астролог.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.