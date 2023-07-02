Гороскоп на 3 июля: день, когда нельзя сидеть на месте и прибедняться перед руководством

Шопинг в этот день будет очень полезным

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Отличный день для примирения с теми, с кем недавно возникла ссора. Путешествия и поездки могут быть неудачными, но зато покупки будут очень полезными. Любые обновления поднимут настроение. Главное — не переборщить с тратами. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Возможно, кто-то в этот понедельник постарается обмануть вас. Будьте внимательны к людям, которые делают много обещаний, и старайтесь принимать решения самостоятельно. Не давите на ваших близких и друзей. Старайтесь больше общаться с ними.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличное время для смены работы и поиска новых интересов. Старайтесь не заниматься сразу несколькими делами. Отличный день, чтобы избавиться от старых вещей и провести генеральную уборку. Во второй половине дня лучше хорошенько отдохнуть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот понедельник идеален для сближения с окружающими. Ночные светила помогут вам наладить контакт и прийти к компромиссу с вашими близкими. Звезды и планеты также будут поддерживать всех, кто активно ищет свое истинное предназначение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многие люди могут пережить радикальные изменения. Важно не допускать пассивности и не следовать течению: осуществление желаний возможно, если приложить усилия и усердно поработать над этим. В конце дня может произойти судьбоносная встреча с человеком из прошлого. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы почувствуете внутреннее беспокойство, так как на вас обрушатся различные изменения, к которым вы можете быть морально неподготовленными. Астрологи рекомендуют принять эти перемены и не ставить сопротивление, потому что чем быстрее вы адаптируетесь, тем больше пользы вы извлечете из этого процесса.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Одной из основных черт дня является стремление приобрести жизненную мудрость. Чтобы избавиться от информационного шума и беспокойных мыслей, полезно заняться спокойными домашними делами. Избавление от ненужных вещей поможет избавиться от негатива, который с ними связан.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стоит ограничить количество планов и не ставить слишком высокие ожидания. Вместо этого, лучше позволить себе идти спокойно по течению, без спешки. В таком случае, вероятность достижения успехов значительно увеличится, а энергии будет потрачено гораздо меньше.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Очень ценно общение с друзьями и семьей, проведение времени в приятных компаниях. Вас ожидают важные встречи и интересные события. Также можно искать работу, но не стоит слишком скромничать — работодателю важно видеть в вас сильные стороны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Настанет момент стать наилучшей версией себя. Отважно приступайте к изучению новых вещей, стремитесь к поиску необычных увлечений и хобби. Астрологи предполагают, что в этот понедельник многие смогут увидеть первые результаты своих недавних решений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Следует сосредоточиться на одной конкретной сфере деятельности и вкладывать все усилия в нее. Не стоит разбрасываться на различные мелочи, поскольку энергия дня непостоянна и переменчива, и успех, скорее всего, придет лишь в одной области.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день особую поддержку и помощь можно ожидать от своего близкого окружения: друзей, семьи, родственников и давних знакомых. Особенно важно поддерживать связи со старшим поколением и авторитетными личностями. Лучше делиться своими надеждами и опасениями именно с этими людьми, особенно если вы готовитесь к принятию важного решения. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.