Гороскоп на 9 июля: удачный и плодотворный день, когда решится много проблем

Принимая решение самостоятельно, взвесьте все риски и подумайте дважды

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Звезды советуют вам реагировать на происходящее прагматично, руководствуясь холодным рассудком. Если вы не уверены в каком-то решении, отложите его на другое время. Это же относится и к деловым предложениям, которые могут быть сделаны Овнам 9 июля.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чтобы решить накопившиеся проблемы и сложные дела, вам придется реально посмотреть на вещи и перестать принимать желаемое за действительное. Полезно обращаться к друзьям или родным за советом и помощью: они обязательно вас поддержат. Старайтесь не портить отношения, будьте мягче. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный и плодотворный день. Вам удается эффективно решать несколько задач одновременно и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Уделяйте внимание мелким деталям, которые будут важны для всей работы. Самочувствие Близнецов может ухудшиться, если к нему не прислушиваться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Первая половина дня будет сложной и напряженной. Возможны непредвиденные обстоятельства, травмы или задержки. После обеда ситуация наладится, поэтому все важные дела назначайте на вечер. Встречи с незнакомыми людьми повлияют на ваше будущее: будьте внимательнее и дружелюбнее с ними. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

9 июля особенно хорошо у вас будут получаться неприятные или скучные дела, которые вы раньше откладывали. А вот общение у Львов с окружающими получится напряженным: они легко могут обидеть собеседника резким словом или необоснованной критикой. Работайте уединенно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Важные дела лучше перенести на завтра, а этот день посвятить рутинной монотонной работе, которая будет вам хорошо удаваться. Если есть люди, с которыми вы в ссоре, поговорите с ними откровенно, найдите общее решение. Девам полезно больше времени проводить на природе, заряжаться энергией.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подходящий день для выполнения своих обязательств и возврата долгов. Это позитивно повлияет на вашу карму. В личных отношениях у Весов возможны проблемы с доверием, Вместо того, чтобы пытаться поймать партнера на лжи, поговорите с ним откровенно, проясните ситуацию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Прежде, чем начинать новый многообещающий проект, закончите старые дела, выполните свои обязательства. Среди бесконечного потока новостей отбирайте лишь те, что касаются вас или вашей работы. Общение с окружающими тоже стоит ограничить: Скорпионы рискуют потратить много времени впустую.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пришло время кардинальных изменений: смело отказывайтесь от вещей или мыслей, которые изжили себя и только тянут вас назад. 9 июля старайтесь находиться в компании людей, вдохновляющих вас, генерирующих интересные идеи. Не стоит посвящать близких в ваши планы, сейчас они вас не поймут.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Перемены, которые сейчас входят в жизнь Козерогов, только к лучшему. Не бойтесь проявлять активность, высказывать свое мнение. Хорошо найти занятие, которое приносит вам радостные эмоции. Ограничьте общение с недовольными, раздраженными людьми, старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Интуиция Водолеев даст правильные подсказки, поэтому больше прислушивайтесь к себе. Не начинайте 9 июля новых дел: вашего энтузиазма может не хватить и придется бросать его на полпути. Также звезды советуют не брать на себя дополнительную ответственность и не быть слишком активными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на знаки или подсказки судьбы: вам может повезти в этот день. Разговоры с близкими людьми на болезненные темы приведут к крупной ссоре, поэтому проявляйте больше такта и уважения к окружающим. Накопившееся напряжение Рыбам можно снять тренировкой или пробежкой в парке.