Укр

Гороскоп на 12 июля: кто-то изменит свою жизнь, а кого-то ждет день релакса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 12 июля 2023 года
Гороскоп на 12 июля 2023 года. Фото Getty Images

Энергия будет на высоком уровне и главная задача — направить ее в правильное русло.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Известия, которые Овны получат в этот день, могут сильно повлиять на их дальнейшую жизнь. Не бойтесь разговаривать с незнакомыми людьми, внимательно относитесь к поступающей информации. Если какое-то дело застопорилось, проявите терпение и настойчивость и вы добьетесь намеченной цели.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Старайтесь больше времени провести вне дома. Новые места и непродолжительные поездки подарят вам нужные знакомства и приятно удивят. Чтобы поднять настроение, находитесь в обществе позитивно настроенных людей или близких друзей. Покупки будут для Тельцов удачными. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь обращать внимание на происходящее вокруг: слова, встречи, необычные обстоятельства могут подсказать вам, куда двигаться дальше и какое решение лучше принять. Не реагируйте слишком остро на шутки или колкости коллег и знакомых, иначе ваше настроение быстро испортится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы успеть сделать все, что запланировано на этот день, решайте вопросы в соответствии с их приоритетом и срочностью. Дела, которые могут подождать, отложите на завтра или делегируйте кому-то из своих коллег. Окажите поддержку или дайте дельный совет тем, кто в этом нуждается; это поднимет вашу самооценку. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День больше подходит для легкой работы и отдыха. Если вы все-таки должны работать, выделяйте время для расслабления, делайте перерывы. Сохраняйте уверенность в своих силах, и вы сможете достигнуть поставленных целей. В личных отношениях обращайте внимание на желания и потребности любимого человека.

Дева (24 августа — 23 сентября)

При принятии решения опирайтесь на факты или достоверную информацию. С близкими людьми полезно откровенно поговорить, обсудить волнующие вопросы или рассказать о своих переживаниях. Это укрепит отношения и позволит Девам почувствовать себя увереннее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявляйте в общении доброжелательность, будьте активнее и тогда вам удастся склонить на свою сторону даже тех людей, которые раньше были настроены скептически. Не давите на собеседника в разговорах, больше соглашайтесь и находите компромисс. Самые сложные вопросы перенесите на завтра.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможны неожиданные ситуации, непредвиденное стечение обстоятельств, которое даст Скорпионам прекрасные возможности изменить свою жизнь. Даже в сложных ситуациях 12 июля у вас есть шанс повернуть все в свою сторону. Старайтесь не критиковать близкого человека, даже если он совершил ошибку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эмоциональное напряжение, накопленное в последнее время, даст о себе знать. Стрельцам следует подумать о своем здоровье, поддержать иммунитет. Позвольте себе расслабиться, больше занимайтесь легкой приятной работой. Не стоит делиться с окружающими своими планами или идеями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День ожидается загруженный и плодотворный. 12 июля можно решить много вопросов, которые были отложены или медленно продвигались. В потоке новостей обращайте внимание только на то, что необходимо вам для работы. Подумайте о своей карьере, о том, как быстрее добиться профессионального роста. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ограничьте свою активность и проведите расслабленный день. Перенапряжение, как физическое, так и эмоциональное, может плохо отразиться на здоровье. Есть вероятность затеять ссору на пустом месте и обидеть близкого человека, поэтому старайтесь меньше общаться и не спорить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Настраивайтесь на позитивный лад, прислушивайтесь к своей интуиции в сложных ситуациях. Возможно в вашей жизни скопилось много старых ненужных вещей или планов, от которых 12 июля самое время избавиться. Освободите свое личное пространство, и смело поднимайтесь на новый уровень.

Теги:
#Знаки Зодиака