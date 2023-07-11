Гороскоп на 12 июля: кто-то изменит свою жизнь, а кого-то ждет день релакса

Энергия будет на высоком уровне и главная задача — направить ее в правильное русло.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Известия, которые Овны получат в этот день, могут сильно повлиять на их дальнейшую жизнь. Не бойтесь разговаривать с незнакомыми людьми, внимательно относитесь к поступающей информации. Если какое-то дело застопорилось, проявите терпение и настойчивость и вы добьетесь намеченной цели.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Старайтесь больше времени провести вне дома. Новые места и непродолжительные поездки подарят вам нужные знакомства и приятно удивят. Чтобы поднять настроение, находитесь в обществе позитивно настроенных людей или близких друзей. Покупки будут для Тельцов удачными. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь обращать внимание на происходящее вокруг: слова, встречи, необычные обстоятельства могут подсказать вам, куда двигаться дальше и какое решение лучше принять. Не реагируйте слишком остро на шутки или колкости коллег и знакомых, иначе ваше настроение быстро испортится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы успеть сделать все, что запланировано на этот день, решайте вопросы в соответствии с их приоритетом и срочностью. Дела, которые могут подождать, отложите на завтра или делегируйте кому-то из своих коллег. Окажите поддержку или дайте дельный совет тем, кто в этом нуждается; это поднимет вашу самооценку. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День больше подходит для легкой работы и отдыха. Если вы все-таки должны работать, выделяйте время для расслабления, делайте перерывы. Сохраняйте уверенность в своих силах, и вы сможете достигнуть поставленных целей. В личных отношениях обращайте внимание на желания и потребности любимого человека.

Дева (24 августа — 23 сентября)

При принятии решения опирайтесь на факты или достоверную информацию. С близкими людьми полезно откровенно поговорить, обсудить волнующие вопросы или рассказать о своих переживаниях. Это укрепит отношения и позволит Девам почувствовать себя увереннее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявляйте в общении доброжелательность, будьте активнее и тогда вам удастся склонить на свою сторону даже тех людей, которые раньше были настроены скептически. Не давите на собеседника в разговорах, больше соглашайтесь и находите компромисс. Самые сложные вопросы перенесите на завтра.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможны неожиданные ситуации, непредвиденное стечение обстоятельств, которое даст Скорпионам прекрасные возможности изменить свою жизнь. Даже в сложных ситуациях 12 июля у вас есть шанс повернуть все в свою сторону. Старайтесь не критиковать близкого человека, даже если он совершил ошибку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эмоциональное напряжение, накопленное в последнее время, даст о себе знать. Стрельцам следует подумать о своем здоровье, поддержать иммунитет. Позвольте себе расслабиться, больше занимайтесь легкой приятной работой. Не стоит делиться с окружающими своими планами или идеями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День ожидается загруженный и плодотворный. 12 июля можно решить много вопросов, которые были отложены или медленно продвигались. В потоке новостей обращайте внимание только на то, что необходимо вам для работы. Подумайте о своей карьере, о том, как быстрее добиться профессионального роста. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ограничьте свою активность и проведите расслабленный день. Перенапряжение, как физическое, так и эмоциональное, может плохо отразиться на здоровье. Есть вероятность затеять ссору на пустом месте и обидеть близкого человека, поэтому старайтесь меньше общаться и не спорить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Настраивайтесь на позитивный лад, прислушивайтесь к своей интуиции в сложных ситуациях. Возможно в вашей жизни скопилось много старых ненужных вещей или планов, от которых 12 июля самое время избавиться. Освободите свое личное пространство, и смело поднимайтесь на новый уровень.