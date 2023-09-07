С деньгами им не везет: каким знакам Зодиака суждено быть бедными

Некоторые зодиакальные представители больше ориентированы на духовные, а не материальные ценности

Астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака могут стать богачами и даже миллионерами. Другим же представителям зодиакального круга звезды особых денег не сулят.

По словам астрологов, самые бедные знаки Зодиака – Рыбы, Рак, Водолей и Козерог. На это указывают гороскопы озвученной четверки, пишет Lifestyle Asia.

Рыбы

Водным знаком Зодиака управляет планета мечтаний и желаний Нептун. Миролюбивым и чутким Рыбам иногда сложно сосредоточиться на практических реалиях жизни. Рыб не зря называют мечтателями Зодиака, они находят удовлетворение в простых радостях жизни. Часто Рыбы не заинтересованы в получении материального блага и предпочитают жить в собственном альтруистическом мире. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Рак

Эмоциональный знак Зодиака, чувствительный к мнениям других людей. Обладая высокой интуицией, Рак демонстрирует бескорыстные качества, которые могут помешать им в достижении успеха. Не особо стремится к богатству и больше ориентирован на домашнюю и семейную жизнь. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Водолей

Воздушный знак — революционер и прогрессист, его цель — высшее благо. Не хочет, чтобы его ассоциировали с общепринятыми определениями успеха, которые вращаются вокруг богатства и собственности. Водолея заботит социальное развитие, а не личная выгода. Отличные лидеры, но в основном активны в сферах социальной работы, образования, науки и здравоохранения, а вот к накоплению миллионов проявляют интерес редко. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Козерог

Земным знаком управляет Сатурн, который на астрологическом языке считается одной из самых серьезных и сложных планет. Козерог требует дисциплины и большого внимания к поставленной задаче. Без сомнения, стремится добиться успеха. Но особенность Сатурна заключается в том, что он символизирует покаяние и наказание, поскольку он также является господином кармы. Если Сатурн находится не в благоприятном положении, то возможны денежные потери для этого знака. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

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