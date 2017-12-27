Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2017: все знаки зодиака

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Овен

Не делитесь своими сокровенными мыслями и тайнами, так как существует опасность, что эта информация попадет в чужие уши и, возможно, будет использована против вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают. Уделяйте больше времени и внимания любимому человеку.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Телец

В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Обостренная впечатлительность может помешать реализации ваших планов. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете к ним в зависимость. Сохраняйте уверенность и оптимизм. Любовь и преданность близких вам людей защитят вас от неприятностей.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Близнецы

Сейчас смело идите на поводу у своих желаний. Внутренний голос или интуиция будут направлять вас по нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем-то не хотите встречаться или выполнять какие-либо обязанности, то можете с чистой совестью этого не делать.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Рак

Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Зато день удачен для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Лев

Сегодня Льву очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Льву сегодня гарантированы!

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Дева

Напряженный день. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что может повлечь за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться - это ненадолго. Решительно беритесь за новое дело - и вы сможете успешно довести его до конца.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Весы

Вполне вероятно, что на данный момент вы можете чувствовать себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте свой организм, лучше дайте себе передышку, а затем с новыми силами сумеете быстро наверстать упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по независящим от вас причинам.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Скорпион

Сегодня Скорпион рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Скорпион сегодня имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Стрелец

Напряженный день. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащие с болтливостью, могут сослужить плохую службу.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Козерог

Венера благоприятствует женщинам-Козерогам. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Особая, неуловимая 2017 прелесть и тактичность в общении примечет внимание и интерес мужчин. Этот день может подарить вам встречу, которая может со временем закончиться браком. Мужчинам-Козерогам предстоит отстаивать свои взгляды. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой спровоцирует неосмотрительность в высказываниях или опрометчивость в поступках.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Водолей

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Слегка испортить настроение могут палки в колесах, вставляемые завистниками. Постарайтесь не обращать на это внимания. В любовных отношениях - гармония, но не позволяйте себе ревновать. Следите за своими словами и поступками, иначе спровоцируете затяжную ссору.

Гороскоп на 27 декабря 2017 - Рыбы

День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности.