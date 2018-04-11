Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ОВЕН

Сегодня вам трудно удержаться от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шопинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня ваша доверчивость к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и опустошая кошелек.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Тельцы начинают действовать под влиянием старых привычек и склонны все чаще потакать своим слабостям. Их поведение во многом определяется состоянием здоровья, текущей семейной или профессиональной ситуацией. Не игнорируйте свои потребности, но обязательно согласовывайте их с планами партнера. Возможны разногласия со спутником жизни, шефом, постоянным клиентом. Но не пытайтесь порвать такие отношения (особенно если они основаны на официальном контракте). Вы и сами понимаете, что сейчас это невозможно.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

День несет негативные тенденции. Контакты и деловые встречи не дадут желаемых результатов. Старайтесь не принимать важных решений. Возможен конфликт на работе или в отношениях с дальними родственниками. Сократите общение, исключите новые знакомства — чужие идеи или влияния станут препятствием на пути к достижению ваших целей. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – РАК

Сегодня следите за знаками, предупреждающими или подталкивающими к определенным действиям. Могут присниться вещие сны. Для вас лучшей тактикой будет плыть по течению, но проявлять восприимчивость ко всем переменам и требованиям момента, использовать все шансы реализовать давние намерения, даже если сейчас это придется делать в непростых условиях.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ЛЕВ

У вас в голове сегодня прочно поселится мысль о том, что статус — это деньги, и чем больше у вас денег, тем проч нее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волнованть вас с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет не заметно.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ДЕВА

Шансы на успех достаточно высоки. Практичность, присущая Девам, будет основой вашего успеха. Не обращайте внимания на пересуды, не тратьте силы на догадки. Будьте последовательны, упорны, настойчивы, и в конце концов у вас все получится. Возможно, вам придется заново структурировать отношения с родственниками, деловыми партнерами, покупателями, заказчиками. Не жалейте о том, что теряете. Освободившись от старых дел и связей, вы расчистите место для более перспективных планов.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ВЕСЫ

У Весов на первом плане может оказаться финансовая (имущественная) сторона отношений. Именно она сейчас наиболее важна в вашем браке, родственном клане или деловом партнерстве. Повремените с радикальными новшествами в этой сфере, так как вскоре обстоятельства изменятся. Можно подсчитывать прибыли и убытки, перераспределять обязанности, уточнять степень ответственности, вступать в права наследства. Возможно, вы столкнетесь с налоговыми проблемами, с вопросами порчи имущества и возмещения ущерба.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – СКОРПИОН

Сегодня вы будете склонны придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают. Ваши бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, вы будете не самым легким в общении человеком.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Стрельцам пора забыть об удовольствиях и вспомнить про обязанности. Действуйте по строгому плану и четкой системе, тогда вы уложитесь в сроки, приобретете нужный опыт и честно заработаете свои деньги. Проявите последовательность, ответственность, аккуратность, основательность. Избегайте спешки, авантюризма, халтуры. Возможно, вам придется трудиться под контролем или пройти проверку. Если вы занялись лечением хронического заболевания, с самого начала подойдите к задаче серьезно и запаситесь терпением.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений может вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Вплоть до вечера вы будете страдать от недостатка внимания. Не исключается бытовой или физический дискомфорт (отсутствие привычных удобств, обострение хронического недомогания, дефицит времени). Может стать необходимым воздержание. Возможна разлука с родителями или отчуждение от них. Отторжение от семьи станет особенно болезненным для Водолеев, рожденных в январе. Не предпринимайте в этот день ничего существенного. В то же время не забывайте честно выполнять свой долг, насколько это в ваших силах.

Гороскоп на 11 апреля 2018 – РЫБЫ

Сегодня возможен успех во всех начинаниях. День благоприятный для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно известие, которое поднимет вам настроение. Ваш оптимизм ободрит близких вам людей, которые могут помочь в достижении ваших целей.