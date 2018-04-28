Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 28 апреля 2018 – ОВЕН

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний.

скоп на 28 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Суровость и сдержанность вашего партнера могут являться неотъемлемой частью его натуры. Однако возможен и другой вариант: ваши желания испытывают на прочность. К счастью, природное упрямство Тельцов настолько велико, что способно сломить любое сопротивление противника. Высоки шансы на примирение после ссоры, на встречу после разлуки. Вашим лучшим оружием сегодня являются дипломатичность и обаяние. Если вы женщина, ненавязчиво, но наглядно продемонстрируйте избраннику все свои достоинства до единого.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Удачный день для Близнецов, работающих в сфере творчества. Вероятно получение прибыли, осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Близнецам звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем. Не исключена ссора или размолвка со слезами и взаимными обвинениями.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – РАК

Ракам сегодня несложно реализовать свой творческий и любовный потенциал. Рутинная работа будет даваться легко благодаря опыту и имеющимся навыкам. В этот день вероятен заслуженный успех на любом выбранном вами поприще. Возможна гордость успехами детей. Если вы свободный художник, ваши труды могут получить официальное признание. Помехой новым достижениям будет любовь к стандартам и шаблонам, а также обычная лень. Не забывайте, что именно вы способны внести искру романтики в приевшиеся занятия и унылые отношения.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – ЛЕВ

Начало дня может принести неприятное известие, связанное с обманом или неисполнением обязательств со стороны партнеров. Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – ДЕВА

В эти сутки все происходит для вас вовремя. Невидимая сила поддерживает Дев эмоционально и духовно, не давая сбиться с пути. День хорош для долговременных официальных начинаний. Он также благоприятен для любых систематических действий, направленных на возвращение чего-либо, на организацию дел и оптимизацию сложившегося порядка, на углубление чувств. Приветствуется возвращение к старым добрым традициям (правилам, ценностям) в воспитании детей, в семейной и любовной сфере.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – ВЕСЫ

Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно начать ремонт, выбросить все ненужные вещи, при этом нужно соблюдать осторожность при работе с инструментами.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – СКОРПИОН

Противоречивый день. Первая половина дня отмечена ухудшением самочувствия, необоснованной нервозностью. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку, которой вы останетесь, несомненно, довольны. Во второй половине дня многие Скорпионы будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Чутье и расчет сегодня одинаково важны. По возможности применяйте их одновременно. Исключите торопливость, излишний энтузиазм, неуместный азарт, эмоциональную экзальтацию, в противном случае вас не будут рассматривать как серьезного партнера. Молодым Стрельцам этот день поможет набраться необходимого опыта (например, умения контролировать свои чувства или хранить чужие секреты). Пройдя испытание терпением или молчанием, вы честно заработаете репутацию надежного и уважаемого человека.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Все, что вы предпринимаете в этот день, надо делать осознанно. Приступать к действиям необходимо только в том случае, если осознаете весь процесс до конца. Обязательное условие — довести начатое дело до логического результата. День гармоничного расширения сфер деятельности и закрепления наработанных позиций в окружающем пространстве.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний.

Гороскоп на 28 апреля 2018 – РЫБЫ

На стороне Рыб сегодня не только отлично развитая интуиция, но также мастерство, житейский и духовный опыт, моральная поддержка влиятельных людей, грамотно разработанный план. Столь впечатляющий набор преимуществ увенчан вашей поразительной удачливостью. Это прекрасный день для начинаний, которые вы давно вынашивали вместе с друзьями или коллективом единомышленников.