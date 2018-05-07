Гороскоп на сегодня, 7 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 5 мая 2018 – ОВЕН

Вы настойчивы, это помогает достичь давно поставленных целей, быстро решить рабочие вопросы. С окружающими вы не всегда ведете себя тактично и деликатно, рискуете наговорить лишнего, обидеть людей, которые прежде вас не раз поддерживали. Сдержанность в общении не повредит.

Неплохо складываются поездки, даже если они не были запланированы заранее. В пути будет возможность познакомиться с интересными людьми или получить информацию, которая вскоре пригодится. Можно решать финансовые вопросы, деловое чутье вас не подводит.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Абстрактное мышление сегодня позволит Вам добиться таких результатов, которых Вы совсем не ожидаете. Это настоящий триумф, после которого Ваш авторитет в бизнесе значительно возрастет. А вот в личных вопросах Вы наоборот должны проявлять консервативность. Сделайте то, о чем Вас просит партнер, не внося никаких изменений. Это не слабость, а мудрость, благодаря которой Вы избежите конфликта.

Гороскоп на 5 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Не бойтесь препятствий. Гладкая дорога - это тоже повод насторожиться. А все ли вы правильно делаете? При необходимости можете сегодня рассчитывать на помощь коллег, но лучше бы вам во всем разобраться самостоятельно и поскорее.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РАК

День позитивной энергии и спокойного отдыха, Ракам пора перевести дух. Дабы построить взаимоотношения с любимым человеком, нужно научиться понимать друг друга. Добиться этого конечно непросто, но терпение, такт и нежность станут надежными помощники в столь непростом деле. Сейчас проблемы не тревожат вас своей близостью, что позволит расслабиться по-настоящему. Даже ваша вторая половинка будет настроена на мирный лад, и в такие дни, как нынешний, становится очевидным, что жить хорошо, а хорошо жить, в мире и согласии - еще лучше.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ЛЕВ

Сегодня ситуация в делах у Льва может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Льву придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Льву отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ДЕВА

Девы, небесные светила советуют сосредоточиться на решении финансовых вопросов - сегодняшние сутки хороши для любых операций с деньгами. Вечером желательно заняться проблемами маленьких родственников - ваши чада нуждаются в заботе и поддержке. А друзья и ухажеры прекрасно развлекутся без вас - вот такие они коварные.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВЕСЫ

Спокойный день, благоприятный с профессиональной точки зрения. Будет возможность сосредоточиться на делах, которые важны для вас, и справиться с ними наилучшим образом. Хорошо проходят встречи, связанные с работой и бизнесом, вы можете найти новых союзников, помощников. Не исключены романтические увлечения на работе.

Это подходящий день для творчества, а также для любых дел, требующих фантазии и нестандартного подхода. Вам удается по-иному взглянуть на многие привычные вещи, увидеть то, чего раньше никто не замечал.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СКОРПИОН

Сегодня Вы забудете об обещании, которое сделали накануне. Утром Вы решите начать есть здоровую пищу. Но Ваш завтрак будет намного более насыщенным и аппетитным, что, конечно же, будет противоречить Вашему плану. Если Вы и дальше будете так относиться к обещаниям, данным самому себе, Вам придется попрощаться с мечтой о стройной фигуре. В то же время не забывайте, что пляжный сезон не за горами, и что обещания о похудении теперь особенно важно выполнять.

Гороскоп на 5 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Думайте и решайте, что вам мешает спокойно жить и работать. Освободитесь от всего ненужного, и вы обретете свободу выбора. Чтобы хорошо работать, нужно расслабиться и "отпустить" все проблемы. А потом, приближая по одной, решать, достойна ли она Вас.

Гороскоп на 5 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня - отличный день для Козерогов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Козероги в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Козерогу понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Гороскоп на 5 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день для общения, обсуждения важных вопросов. Можно говорить о сложных вещах, проблемах, которые беспокоят и вас, и ваших близких. Даже если найти решение немедленно не удастся, вы найдете общий язык, не станете тратить энергию на споры. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, которые вскоре станут вашими союзниками.

Хорошо складываются и деловые, и развлекательные поездки. Они не покажутся вам утомительными, в дороге вы хорошо проведете время. Вероятны выгодные сделки и удачные покупки.

Гороскоп на 5 мая 2018 – РЫБЫ

Вам не стоит разрывать отношения с родственником, с которым Вы часто конфликтуете. Да, у Вас была серьезная ссора, но эта ситуация не будет длиться бесконечно. Вскоре вы помиритесь, но только если обо всем поговорите. Ведите себя достойно, и это защитит Вас от многих неприятных последствий.