Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (07.05 - 13.05)

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Овен

В финансовой сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. Однако многим вашим коллегам сейчас будет не до работы. Лишь в конце недели наступит время практических и конкретных действий, позволяющих максимально конструктивно решить текущие проблемы. В субботу лучше воздержаться от крупных трат.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Телец

Ваш бюджет потребует разумного с собой обращения, и не потерпит никаких вольностей. Не стоит слишком много тратить на отдых. В четверг можно ожидать новых денежных поступлений. После этого финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Близнецы

Вероятны встречи с иностранными партнерами и весьма заманчивые предложения о работе за границей. Вам действительно открываются новые пути к успеху. Ваши творческие идеи найдут поддержку и быстро принесут прибыль. Так что доверяйте своей интуиции и не слушайте тех, кто не советует рисковать.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Рак

У вас появится ощущение уверенности в собственных силах и возможностях, что будет весьма кстати при проведении переговоров в среду. Вероятно достижение весьма важной договоренности. Четверг - удачный день для совершения покупок. Внимательно, даже дотошно проверяйте важные бумаги. Будьте осторожнее с новыми партнерами, но не обижайте их своим недоверием.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Лев

Финансовое положение будет достаточно устойчиво, однако вам необходима последовательность в действиях. В начале недели на вас могут попытаться свалить ответственность за чужие ошибки, не пугайтесь, и не открывайте кошелек из желания немедленно снять с себя этот груз, оплатив расходы. Постарайтесь спокойно объяснить ситуацию, это только укрепит ваш авторитет.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Дева

Осторожнее с делами, связанными с недвижимостью. Опасайтесь обмана в понедельник и пятницу. Неделя удачна для приобретения техники. В четверг возможны денежные поступления. Чтобы хорошо отдохнуть в выходные, не обязательно слишком много тратить.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Весы

Финансовое положение начинает стабилизироваться, но до четверга вам лучше вести себя максимально экономно. В пятницу удачно пройдут собеседования. Также этот день хорошо подходит для заключения договоров. Начиная с субботы, вероятно улучшение и стабилизация вашего финансового положения.

Бизнес-гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Скорпион

В начале недели вы можете позволить себе работать в расслабленном режиме. Среда - день новых финансовых поступлений, которые порадуют вас своими размерами. В конце недели ваши знания и умения окажутся весьма востребованы. Можете рассчитывать на премию и дополнительный доход.

Бизнес-гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Стрелец

На этой неделе есть возможность улучшить свое материальное положение. Однако в понедельник проявите осторожность, работайте с проверенными партнерами. Во вторник и среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на развлечениях. Пятница - хороший день для творческой и физической активности.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Козерог

Во вторник возможны новые денежные поступления. Намеченные на эту неделю финансовые планы имеют все шансы быть успешно реализованными. Вам остается лишь быть внимательнее и не позволять себе лениться. Деловые поездки увенчаются успехом. В выходные не стоит слишком много тратить, поход по магазинам лучше отложить.

Бизнес-гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Водолей

Эту неделю Водолеям стоит посвятить повышению своего профессионального уровня, отправившись на курсы повышения квалификации или занявшись самосовершенствованием. Но при этом следует помнить, что сейчас групповые занятия более эффективны, нежели самостоятельные. Водолеям, работающим на производстве, стоит применить на практике полученные ими знания, внедрив новые технологии, применив более совершенные методики работы. Все это позволит улучшить деловой имидж Водолеев. Подчиненным лучше минимизировать свои контакты с начальством.

Бизнес-гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Рыбы

В понедельник вероятны новые денежные поступления, дела пойдут успешно, если вы освободитесь от негативных мыслей и необоснованной тревоги. В среду ваши желания могут преобладать над вашими возможностями, лучше остановиться на чем-нибудь одном. Покупки и приобретения будут удачными в субботу. Хотя финансовая ситуация может оказаться совсем не такой, как вы предполагали, будьте к этому готовы.