Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.05.-13.05.)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Овен

В этот период хорошо будет развиваться деятельность, которая связана с процессом обучения в области компьютерной технологии, электроники, астрологии и космонавтики. Чтобы получить ценную информацию, гороскоп советует Овнам почитать оригинальную литературу. Можно посетить библиотеку, полезно начать вести личный дневник, записывая в него важные события. Представители этого знака Зодиака смогут добиться большого успеха в сфере коллекционирования, особенно, если они действительно увлекаются этим видом деятельности. Существует вероятность снижения заработной платы, но это будет только временным неудобством и вскоре ситуация стабилизируется. Такая ситуация может сложиться в том случае, если Овны недавно перешли на новое место работы. Вам будет поручена заграничная командировка, от которой лучше не отказываться, ведь проявив свой профессионализм, сможете добиться уважения со стороны коллег и карьерного роста.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Телец

На этой неделе вас ожидают изменения в личной жизни, которые способны коренным образом изменить ваше будущее. Любые начинания будут даваться очень легко, поэтому если вы давно планировали начать учить что-то новое – это лучшее время для этого. Начало недели очень благоприятно для деловых поездок и переговоров. А вот в конце недели от любых поездок лучше отказатся, ведь они могут пройти довольно экстремально. Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. Но не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Близнецы

Близнецы, работа, работа и еще раз работа. Энергетически уравновесить этот вопрос можно с помощью какого-то приобретения для дома. Если давно мечтали о домашнем питомце — самое время. Вы будете мечтать о новых высотах, карьере, статусе. Но сил на покорение новых вершин окажется не так много. Расставьте приоритеты. Благоприятный период — вторая половина недели.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Рак

Гороскоп советует Ракам на этой неделе избегать не только физических, но и эмоциональных перегрузок, с особым вниманием следите за состоянием и работой сердечно-сосудистой системы. В результате длительно переутомления есть риск обострения старых хронических заболеваний. Но не самой лучшей идеей будет зацикливаться только на мелких недомоганиях, ведь большая их часть может быть результатом именно собственной мнительности. Можно сказать, что в целом эта неделя является довольно благоприятной, и практически не несет никакой опасности. В личной жизни все спокойно, но одиноким представителям знака не стоит рассчитывать на начало новых романтических отношений, так как мимолетные знакомства ни к чему серьезному не приведут.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Лев

Львы, сделайте акцент на карьере, хотя вас и ждут события, которые потребуют выбора между домом и работой. Возможны неприятные столкновения в работе с персоналом, уходите от конфликта. Постарайтесь найти в своем окружении человека, общение с которым вызывает у вас положительные эмоции. Это поможет обрести равновесие. Благоприятный период — среда, постарайтесь отправиться на природу.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Дева

Гороскоп предсказывает, что на этой неделе Дев будут ждать достаточно серьезные испытания. Поэтому предстоит сделать выбор в сторону собственных интересов либо постараться любым способом извлечь пользу из сложившейся ситуации. Могут возникнуть неожиданные финансовые трудности, особенно, если представители этого зодиакального знака и дальше будут продолжать бездумно тратить деньги, приобретая дорогостоящие и совершенно ненужные вещи. На второй половине недели наступает благоприятный период. Звезды советуют в это время заключать сотрудничество с новыми деловыми партнерами, которое окажется не только перспективным, но и действительно выгодным. Удачной окажется вид деятельности, связанный со спортом. В личной жизни ситуация стабильна, но лучше не испытывать судьбу и не вступать в конфликт с любимым человеком, иначе ссора затянется надолго. Одиноким личностям судьба приготовила несколько интересных встреч с неординарными представителями противоположного пола. Если не завяжутся романтические отношения, не стоит отчаиваться, ведь вы можете обрести надежного друга.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Весы

Эта неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы отложили такое решение или просто важный разговор – самое время это воплотить в жизнь. Поскольку на этой неделе наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций объяснить и отстоять свою точку зрения. В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Если вы давно откладывали поход к врачу, то так же стоит это сделать именно сейчас. Ведь если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

Гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Скорпион

Представители этого зодиакального знака будут сильно обеспокоены именно материальными вопросами. Особенно, если деятельность Скорпионов напрямую связана с торговлей, а доход зависит именно от продаж. Прекрасное время для творческих личностей и тех, кто трудится в сфере педагогики. Однако, чтобы добиться не только профессионального признания в узких кругах, но и всемирной славы, придется хорошенько потрудиться. К тому же подобные действия помогут добиться повышения доходов. Звезды советуют на первой половине недели действовать предельно осторожно и несколько раз проверять документы и договора перед тем, как их подписывать.

Гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Стрелец

Вам нужно как можно лучше сконцентровуватись на своих текущих делах на работе. К тому же, повышенная ответственность лишней тоже не будет. На этой неделе вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок. Будьте предельно осторожны, если речь идет о финансовых операциях, велика вероятность обмана. Тщательно все проанализируйте, перед крупной покупкой или вложением денег.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Козерог

Представители этого знака Зодиака будет слишком часто искать опору в окружающих. Собственное душевное равновесие Козерогов будет напрямую зависеть от отношений и общения с окружающими. Козероги остро нуждаются во внешней поддержке. В то же время первая половина недели является не самым благоприятным периодом для налаживания контактов и заведения новых знакомств. В результате уникального расположения планет, люди просто замываются на самих себе и практически не обращают внимания на окружающих. Но в то же время появится прекрасная возможность возобновить отношения, которые раньше были прерваны. Козероги получат известия от старых друзей, с которыми долго не общались и не виделись.

Гороскоп на неделю 7 по 13 мая 2018 года Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям ограничиться количеством дел, которые они запланировали выполнить. Если не прислушаться к этому, есть вероятность, что большая часть проектов останется незавершенной. Из-за недопонимания и конфликтов с женской половиной коллектива, могут возникнуть определенные трудности и задержки в работе. Не отказывайтесь от участия в групповой деятельности, так как именно коллективная работа поможет намного лучше понять собственные цели и задачи. Будьте очень сдержанны в общении с друзьями, так как могут появиться спорные ситуации, в результате конфликт сильно затянется. В семье может возникнуть напряжение из-за слишком плотного рабочего графика Водолеев, которые совершенно забыли про все на свете, кроме работы.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая 2018 года Рыбы

Рыбы, для вас положительный период — середина недели, когда появится возможность оставить все заботы в стороне, отдаться на волю чувств и в целом обратить внимание на себя. Возможны неожиданные подарки. Эмоции будут переполнять вас. Чтобы обрести гармонию, попробуйте расслабиться, например, помедитировать. Используйте благовония или аромамасла с цитрусовыми нотками. Это задаст тон и прибавит плодотворной энергии.