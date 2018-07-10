Гороскоп на сегодня, 10 июля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 10 июля 2018 Овен

Важно не витать в облаках и реально смотреть на вещи. Чем больше вы строите иллюзий, чем чаще надеетесь на невозможное, тем выше вероятность, что возникнут какие-то проблемы. Не стоит верить тем, кто слишком настойчиво и многословно хвалит вас, приписывает вам достоинства, которых вы прежде у себя не замечали.

Появляется много новых идей, но не все они так хороши, как вам кажется. Поэтому не торопитесь воплощать задуманное в жизнь. Сначала обдумайте все, оцените свои силы. Можно обратиться за советом к старому знакомому.

Гороскоп на 10 июля 2018 Телец

Сегодня Вы наконец-то обретете ощущение легкости. Общение с коллегами будет приносить Вам удовольствие из-за того, что они будут проявлять к Вам дружелюбные чувства. Не думайте, что это какой-то хитрый план, чтобы отомстить Вам или заставить Вас что-то сделать. Просто Ваши коллеги наконец-то поняли, какой Вы хороший человек и сколько всего делаете для них, что заслуживаете уважения и хорошего отношения.

Гороскоп на 10 июля 2018 Близнецы

Сегодняшний день лучше всего будет посвятить активному отдыху всей семьей. Это будет гораздо лучше, чем вмешиваться в чужие дела, где вы запросто можете задеть чьи-то сторонние интересы. Сфера семейного общения и совместное решение каких-то затруднений в личных взаимоотношениях окажется гораздо важнее. Поэтому собирайте всю семью и отправляйтесь в парк или на аттракционы. Вам удастся отлично провести время, если вы сумеете отстраниться от рабочих проблем.

Гороскоп на 10 июля 2018 Рак

Раки, фортуна сегодня добрая, и ларец с сюрпризами вот-вот доставят. Но не теряйте бдительности - завистники тоже любят получать подарки и мечтают все вам испортить. Вечернее время суток желательно посвятить общению с детьми. Но постарайтесь не критиковать маленьких родственников - пусть побудут взрослыми и самостоятельными.

Гороскоп на 10 июля 2018 Лев

В целом этот день будет благоприятным для Львов, а чтобы не тратить на мелочи свое время и силы желательно спланировать его с самого утра. Сегодня вам можно заняться решением задач самого необычного характера, в большинстве случаев вас ждет успех. Во второй половине дня, вам, скорее всего, предстоит заняться бытовыми проблемами, поэтому если вы наметили на этот день деловую встречу, провести ее лучше в первой половине рабочего дня. Если вы на сегодня наметили покупку чего-либо - не откладывайте ее в долгий ящик, в этот день многие из крупных финансовых вложений обещают стать для Львов более чем просто удачными.

Гороскоп на 10 июля 2018 Дева

Удачный день. Обстоятельства складываются самым благоприятным для вас образом, появляется шанс достичь давно поставленных целей. Будет шанс получить полезную информацию, которая пригодится в работе, поможет вовремя принять правильные решения.

Вы хорошо ладите с единомышленниками, легко находите общий язык с деловыми партнерами, нравитесь новым знакомым. Можно найти общий язык с теми, с кем вы в последнее время не ладили; это не потребует серьезных усилий. В конце дня вероятны неожиданные визиты, известия от старых знакомых. То и другое вас порадует.

Гороскоп на 10 июля 2018 Весы

Сегодня какой-то незнакомый Вам человек сделает очень приятный и дружелюбный жест в Вашу сторону, после чего Вы пересмотрите свое отношение к людям. Вы осознаете, что в мире на самом деле много честных, порядочных и добрых людей, которые готовы помочь, не требуя даже слов благодарности. Этот день сильно изменит Вас, и Вы решите стать таким же добрым человеком, который сделает жизнь других людей намного лучше, не требуя ничего взамен.

Гороскоп на 10 июля 2018 Скорпион

Тяжелые физические нагрузки могут повредить состоянию вашего здоровья. Не перенапрягайтесь, во всех смыслах этого слова. Сегодня вам противопоказаны занятия спортом, поэтому, вы с чистой совестью можете уделить время своей внешности, что не маловажно для вашего психологического настроя и самочувствия в целом.

Гороскоп на 10 июля 2018 Стрелец

Стрельцы, сегодняшние сутки подходят для налаживания отношений с окружающими людьми - помиритесь с соседями, пообщайтесь с коллегами, найдите время для дружеских посиделок. И не забудьте про своих бедных воздыхателей - заварите романтического чая и побалуйте поклонников новыми комплиментами и красивыми сюрпризами.

Гороскоп на 10 июля 2018 Козерог

Не ждите легких успехов и быстрых побед. Начало дня не лишено приятных моментов, но влияние позитивных тенденций с каждым часом идет на спад. Поэтому, если вы рассчитываете заняться какими-то важными делами или провести ответственные встречи, не стоит их откладывать.

Ладить с окружающими может быть трудно, потому что сегодня вы склонны вести себя эгоистично, но не хотите признать этого. Лучше не обсуждать важных вопросов: едва ли удастся сохранить конструктивный тон, быстро появятся взаимные претензии.

Гороскоп на 10 июля 2018 Водолей

Сегодня Ваша вторая половинка будет слишком долго разговаривать по телефону со своим новым коллегой. Вы знаете, что этот привлекательный персонаж противоположного пола очень умен и красив, что вызовет в Вас ревность и негодование. Вы будете очень злы на свою половинку, и предъявите ей свои обвинения. Но Ваш партнер убедит Вас в том, что этот разговор касался лишь рабочих моментов, которые нужно было решить в срочном порядке, и что он никогда не нарушит свое обещание быть верным Вам.

Гороскоп на 10 июля 2018 Рыбы

День может быть довольно тяжелым, а вы не можете похвастаться избытком энергии, так что лучше ограничьте круг своей деятельности. Избегайте переутомления и постарайтесь обойтись без нервного срыва, лучше возьмите себя в руки и не обращайте внимания на мелкие неудачи, в любом случае, не надо на них так бурно реагировать.